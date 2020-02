Mozart und Schubert treffen Dvorák in Neustadt

Ein vielseitiges Programm zwischen Klassik und klassischer Moderne verspricht das Sinfoniekonzert mit dem Orchester der Musikfreunde Neustadt. Unter der Leitung von Wolfgang Lischke, der Chefdirigent Hans Stähli vertritt, probt der Klangkörper für den Auftritt am 21. März in der Mehrzweckhalle Heubischer Straße. Der Bogen spannt sich von Mozarts Sinfonie concertante Es-Dur bis zu Bohuslav Martinus Serenade für Violine, Viola und Orchester.

Die solistischen Aufgaben übernehmen zwei profilierte Musikerinnen, die in der Region bereits bestens bekannt sind. So gastiert die Geigerin Gertrud Schilde seit vielen Jahren in regelmäßigen Abständen bei den Musikfreunde Neustadt. Als Bratschistin des renommierten Henschel-Quartetts war Monika Henschel schon häufig bei der Gesellschaft der Musikfreunde Coburg zu erleben.

Der Auftakt des Programms in Neustadt ist Franz Schubert vorbehalten. Obwohl Rossini erst 1822 Wien persönlich besuchte, kannte und verehrte Schubert dessen Musik bereits viel früher. 1817, während der Arbeit an seiner 6. Sinfonie, komponierte er zwei Ouvertüren "im italienischen Stil", je eine in D-Dur und C-Dur. Die D-Dur-Ouvertüre wurde von den Musikfreunden Neustadt 2010 aufgeführt. In diesem Jahr folgt die Ouvertüre in C-Dur.

Reise nach Paris

Mozarts große Reise in Begleitung seiner Mutter in den Jahren 1777 bis 1779 von Salzburg über München, Augsburg, Mannheim nach Paris und wieder zurück, gestaltete sich als ein Desaster: keine erhofften beruflichen Anstellungen, kaum musikalische Aufträge, die Mutter stirbt, die geliebte Aloisia Weber weist ihn ab.

Die Folge dieser Erlebnisse war erstaunlicherweise ein Qualitätsschub in seinen folgenden Kompositionen. Wieder in Salzburg, schrieb er auch die Sinfonia concertante Es-Dur für Violine und Viola. Man könnte diese als Krönung seiner Streicherkonzerte bezeichnen. Eigenartigerweise sind die beiden Soloinstrumente in allen drei Sätzen öfters im Dialog, als dass sie gemeinsame Passagen spielen.

Bemerkenswert ist der langsame Mittelsatz, ein c-Moll-Andante mit starkem Tiefgang.

Zu den meist gespielten Komponisten des 20. Jahrhundert gehört der Tscheche Bohuslav Martinu. Er wirkte hauptsächlich in Paris, den USA und der Schweiz, was ihm seine Landsleute gelegentlich übel nahmen. Er schrieb tonal, publikumsfreundlich, hatte einen ausgeprägten Personalstil und einen riesigen Werkkatalog.

Nach drei Serenaden für unterschiedliche Kammermusikbesetzungen folgte 1931 eine vierte für Violine, Viola und Orchester, die er zusätzlich als "Divertimento" bezeichnete. Es ist ein kurzes, dreisätziges, neunminütiges Werk. Die Orchesterbesetzung besteht lediglich aus zwei Oboen, Streichorchester und einem Klavier.

Aufstieg zum Gipfel

In reifer Zeit, 1880, schrieb Dvorak ein kleines Gelegenheitswerk, die Polka "Für die Prager Studenten", ein dreiteiliger kurzer Tanz, wirkungsvoll für kleineres Orchester instrumentiert. Ein Gegenstück, Smetanas Marsch für die Prager Studenten-Legion, wurde von den Neustadter Musikfreunden beim Open-Air-Konzert 2019 aufgeführt.

Zdenek Fibich gehört mit Smetana und Dvorak zum Dreigestirn der tschechischen Nationalkomponisten des 19. Jahrhunderts.

Mit seinen drei Sinfonien ist Fibich neben Dvorak auch der größte tschechische Sinfoniker seiner Zeit. Sehr bekannt wurde er durch einen "Hit", die "Poème", die in zahlreichen Bearbeitungen gespielt wurde und wird. Für die späte Orchestersuite "Eindrücke vom Lande" "recycelte" er das Klavierstück "Dolce far niente" und einen Streichquartettsatz.

Die Suite gliedert sich in fünf Sätze: Ein sanftes, ruhiges Fugato charakterisiert eine Mondnacht. Der zweite Satz ist eine Sousedská, ein ländlerartiger, etwas schwerfälliger, dreiteiliger Tanz. Noch vor Richard Strauss' "Alpensinfonie" beschreibt Fibich im dritten Satz eine Gipfelbesteigung, die mit leisen Hornfanfaren beginnt, sich mächtig steigert.red

Rund um das Sinfoniekonzert der Musikfreunde

Konzert-Tipp Sinfoniekonzert der Musikfreunde Neustadt - Samstag, 21. März, 20 Uhr, Mehrzweckhalle Heubischer Straße Programm Werke von Franz Schubert, Wolfgang Amadé Mozart, Bohuslav Martinu, Antonin Dvorak und Zdenek Fibich Ausführende Gertrud Schilde (Violine), Monika Henschel (Viola), Orchester der Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt,

Leitung: Wolfgang Lischke

Geschichte Die Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt wurde 1925 gegründet. Nach dem schwierigen Wiederbeginn nach Kriegsende begann 1952 die Ära von Rudolf Potyra als Chefdirigent des Orchesters. Nachfolger Potyras als Leiter wurde Rolf Otto. Seit April 2013 ist Hans Stähli, langjähriger ehemaliger Erster Kapellmeister des Landestheaters, Chefdirigent des Orchesters. Wolfgang Lischke, 1970 in München geboren, studierte an der Hochschule seiner Heimatstadt Dirigieren und war, nach Engagements an diversen Theatern, von 2003 bis 2009 Erster Kapellmeister am Opernhaus Bonn. Inzwischen ist Lischke als Musiklehrer und Fachbetreuer am Coburger Gymnasium Albertinum tätig. Vorverkauf Tickets für das Konzert in Neustadt gibt es im Vorverkauf in der Apotheke am Moos und in der Zinngießerei Witter in Neustadt sowie in der Buchhandlung Riemann in Coburg.red