Mönchröden bekommt jetzt tatsächlich seinen Mönch

Seit dem Bau der Umgehungsstraße um Rödental ziert ein Kreisel den Ortsausgang von Mönchröden in Richtung Neustadt. Schlecht gestaltet ist die Verkehrsinsel sicherlich nicht, dennoch war es ein Wunsch des Rödentaler Heimatvereins, dem Ganzen eine besondere Note zu verleihen. Die Frage, was die Verkehrsinsel verschönern könnte, beschäftigte lange Zeit den Vorstand des Heimatvereins mit Günther Ott an der Spitze.

Geprägt ist das Ortsbild von Mönchröden vom Kloster. Also wurde darüber nachgedacht , ein Modell des Klosters dort zu platzieren. "Aufgrund der Tatsache, dass man das Gebäude von der Ortseinfahrt her automatisch sieht, wurde dieser Gedanke relativ schnell verworfen", erklärt Ingrid Ott (Öffentlichkeitsarbeit Heimatverein). Den Aspekt "Kloster" wollte man aber nicht ganz verwerfen. Im Mönchrödener Kloster waren einst Benediktinermönche beheimatet. Was lag also näher, als einen Mönch in der Mitte des Kreisels zu platzieren.

CAD-Programmierer gesucht und gefunden

Vor etwas über einem Jahr wurde diese Idee geboren. Ein Mönch sollte es also sein. Jetzt kam die Frage nach dem Material. Stein schied aufgrund der hohen Kosten und des enormen Gewichts aus. Metall fand auch keinen Gefallen. Nun war guter Rat teuer. Die Erleuchtung kam dann in Person von Peter Mechtold, Inhaber der Rödentaler Firma Casa Castello. Dieser meinte, dass er eine Figur aus Hartschaum herstellen und so veredeln könnte, dass sie den optischen und mechanischen Ansprüchen gerecht werden könnte. Voraussetzung hierfür war allerdings, dass der Heimatverein einen Programmierer findet, der ein entsprechendes CAD-(Computer Aided Design)Programm zur Verfügung stellt. Auch hier wurde der Verein fündig. Der in Prag lebende Thomas Weiß sorgte für die notwendigen digitalen Daten.

Bei Casa Castello konnte nun ans Werk gegangen werden. Aus Schaumstoffblöcken wurde die Figur herausgefräst. Für den letzten Schliff und um der Mönchsfigur "Leben einzuhauchen", war Udo Hagner (Beisitzer im Heimatverein) verantwortlich. Am Ende des Fertigungsprozesses galt es, der Figur mit verschiedenen Lacken und Beschichtungen nicht nur ein würdevolles Aussehen zu verleihen, sondern sie auch witterungsbeständig zu machen. Über die investierte Arbeitszeit vom Plan bis hin zum fertigen Standbild konnte Peter Mechtold keine Aussage machen. Er sagte nur: "Es waren sehr, sehr viele Stunden, die hier investiert wurden."

Benedikt blickt gen Neustadt

Um ihm festen Halt zu gewährleisten, ist Mönch Benedikt auf einer Stahlkonstruktion verschraubt und im Inneren mit Streben durchzogen. "Damit ist auch eine hohe Windstabilität gewährleistet", so Peter Mechtold. Damit die Mönchsfigur gut sichtbar ist, sollte sie nach der Vorstellung des Heimatvereins über eine entsprechende Höhe verfügen. Mit seinen 280 Zentimetern Körpergröße ist er nur schwer zu übersehen. Dass er dabei ein Gewicht von gut 250 Kilogramm auf die Waage bringt, ist eher nicht verwunderlich. Mönch Benedikt wird so aufgestellt, dass er gen Neustadt blickt, um die einfahrenden Gäste von Mönchröden willkommen heißen zu können. Ingrid Ott geht davon aus, dass die Figur am Ende etwa 15 000 Euro kosten wird. Am Sonntag, 4. August, um 16 Uhr soll Benedikt feierlich enthüllt und auch "getauft" werden. Günter Ott und der Heimatverein freuen sich jetzt schon auf viele Besucher, die der Geburtsstunde des vielleicht zweiten Wahrzeichens von Mönchröden beiwohnen.