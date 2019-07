Mixed Martial Arts macht Halt in Ebersdorf

Es gilt vielen Kampfsportlern als der ultimative Kräftevergleich. Außenstehende fühlen sich von Kämpfen in Mixed Martial Arts (MMA) teilweise abgeschreckt.

Zu Unrecht, findet Chris Franzkowiak. Er will helfen, das Image dieser Sportart zu verbessern und holt dafür am Samstag, 20. Juli, die süddeutsche Meisterschaft der Amateure nach Ebersdorf. Die Resonnanz bei den Kämpfern gibt ihm Recht und sollte reichlich Besucher anlocken.

Fast 90 Kämpfer am Start

Knapp 90 Sportler haben sich für die Kämpfe in MMA und "No Gi Grappling" angemeldet, wie der Verband GEMMAF informiert. Europameisterin im MMA, Anna Gaul wird in Ebersdorf erwartet. Tickets für die süddeutsche Meisterschaft im MMA und No Gi Grappling am Samstag, 20. Juli, gibt es für zehn Euro bei Reifen Franzkowiak in Ebersdorf, im Rathaus Ebersdorf, im Gasthaus "Goldene Rose" in Grub am Forst und in der Tageblatt-Geschäftsstelle in der Hindenburgstraße 3a in Coburg.

Eintrittskarten in der Halle

Es gibt am Wettkampftag Karten an der Halle. Einlass ist um 10 Uhr, Ende gegen 18 Uhr. Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Bernd Reisenweber.