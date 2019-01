Mittelschulen präsentierten Ballzauber in der Coburger Huk-Arena

"Wir sind heute ausverkauft und haben 34 436 Zuschauer in der Huk-Arena in Coburg": Damit hat Hallensprecher Michael Lindner bei den ersten Hallenmasters, einem Fußballturnier der Mittelschulen aus Stadt und Landkreis Coburg, wohl etwas übertrieben. Es waren rund 600 Zuschauer - Fans der Mannschaften, Schüler, Eltern und Lehrer. Sie zauberten eine Superstimmung in die Halle, fast genauso wie bei großen Mannschaften. Dazu trug auch die Musik bei, die in den letzten Sekunden bei jedem Spiel aus den Lautsprechern erklang.

17 Mannschaften aus zehn Mittelschulen in Stadt und Landkreis - die nicht immer nur aus männlichen Spielern bestanden - aus den 5. und 6. Klassen sowie aus den 9. und 10. Klassen haben teilgenommen. Gespielt wurde auf dem Kleinfeld, jede Partie dauerte acht Minuten. Es fanden insgesamt 27 Spiele statt, in denen insgesamt 71 Tore fielen.

Die Schüler kämpften für ihre Schule und gaben alles. Aber auch viel Können wurde beim Spiel mit dem runden Leder von den Schülern eindrucksvoll demonstriert. Es wurde wahrlich um die "Kugel" gekämpft. Lukas Mattes war Schiedsrichter bei den Spielen der 5 und 6 Klassen, Magnus Geus leitete die Spiele der 9 und 10 Klassen. Die Sanitäter des ASB wurden nur wenig gefordert, sie verteilten lediglich ein paar Kühlpacks.

Auf die Idee , Hallenmasters in Coburg durchzuführen, kamen Peter Motschmann von der Heiligkreuzschule, die auch die komplette Organisation übernahm, und der Sportbeauftragte des Schulamts, Timo Fuchs. Es wird bestimmt nicht das letzte Hallenmasters gewesen sein, das in Coburg ausgetragen wird.

Bereits um 9 Uhr ging es los. Schon bei den Vorrundenspielen zauberten die Fans Superstimmung in die Halle. Viele standen an der Spielfeldabsperrung und feuerten ihre Mannschaft an. Manche hatten sogar ein Transparent dabei. Aber auch auch die Trainer, Betreuer und Coaches standen am Spielfeldrand und gaben Anweisungen. "Schießen, schießen", war da öfters zu hören.

Die Stimmung wurde in der Endrunde noch getoppt. Jedes Tor wurde lautstark bejubelt. Besonders bei den Endspielen. Die Rückert-Schule trat gegen Bad Rodach an und gewann mit 2:1. Bei den 9. und 10. Klassen standen im Endspiel die Heiligkreuzschule gegen Schule aus Neustadt bestritt. Die Heiligkreuzschule gewann das Derby mit 1:0. Am Ende der Spiele fielen sich die Siegermannschaften in die Arme, wie das auch bei den Profimannschaften der Fall ist.

"Ihr habt uns alle total begeistert", war bei der Siegerehrung von Organisator Peter Motschmann zu hören. Dazu hatten sich alle Mannschaften auf der Spielfläche eingefunden. Von Schulamtsdirektor Uwe Dörfler und den Organisatoren erhielten alle Mannschaften ein Urkunde mit ihrer Platzierung und einem Mannschaftsfoto. Die beiden Siegermannschaften, Rückert-Schule und Heiligkreuzschule, erhielten Pokale überreicht, die sie voller Freude in die Luft streckten. Die Cheerleading der Heiligkreuzschule, die Rollis, heizten die Stimmung vor den Endspielen noch einmal mit einem Tanz an.

Platzierungen 5. und 6. Klassen 1. Platz Rückert-Schule , 2. Platz Bad Rodach, 3. Platz Lautertal , 3. Platz Neustadt. 5. Platz Rödental, 6. Platz Ebersdorf, 7. Platz Untersiemau , 8. Platz Sonnefeld

9. und 10. Klassen 1. Platz Heiligkreuzschule, 2, Neustadt, 3. Platz Untersiemau, 4. Platz Rueckert-Schule, 5. Platz Seßlach, 6. Platz Ebersdorf, 7. Platz Lautertal, 9. Platz Sonnefeld

Es gab viele zweikämpfe zu sehen, Hier im Spiel Rückert Schule gegen Neustadt

Die Spieler der Heiligkreuzschule sind stolz auf ihren Sieg.

Die beiden Siegermannschaften Heiligkreuzschule (stehend) und die Rückert-Schule mit den Verantwortlichen.

Die Cheerleader der Heiligskreuzschule heizten die Atmosphäre vor dem Endspiel mit einem Tanz noch einmal kräftig an .

Es fair um jeden Ball gekämpft wie auch im Endspiel, der 9 und 10 Klassen, Heiligkreuz gegen Neustadt

Die Fans fieberten am Spielrand richtig mit und hatten auch so manches Transparent ( foto hat NP nicht) dabei.