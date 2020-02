Seit 100 Jahren gibt es die Maschinenfabrik Waldrich in Coburg. Hubert Becker, ehemaliger Geschäftsführer und inzwischen Chef der Holding, hat mehr als die Hälfte dieser Zeit miterlebt: Am 2. September 1968 fing er bei Waldrich als Maschinenbaulehrling an. Am Montag hielt er die Festrede zum Jubil...