Mit 3,2 Promille: Mann bedroht Mitbewohner im Kreis Coburg mit Messer

In einem amtsbekannten Anwesen in der Neustadter Innenstadt kam es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz, weil ein 51-Jähriger während eines Saufgelages seine beiden 32-jährigen Mitbewohner mit einem Messer bedrohte. Das teilte die Polizei Neustadt bei Coburg mit.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass der Täter bei der Tatausführung mit 3,26 Promille mehr als deutlich alkoholisiert war. Die Polizisten stellten die Tatwaffe sicher und nahmen den Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

