Militärisches Feuerwerk auf der Veste Coburg

Ein buntes Völkchen mit wallenden Knie langen Hosen, angetan mit Stiefeln, aber auch Holzschuhen, hat am Wochenende unter der Bärenbastion der Veste Coburg sein Zeltlager aufgeschlagen. Darunter auch einige Männer im "Blaumann", wie Rainer Frintrup. Der Bonner sowie knapp weitere 50 Teilnehmer baute an den zwei Tagen Feuerballen, Sturm- und Pechkränze. Im 16. und 17. Jahrhundert schleuderten Angreifer bei der Eroberungen von Städten und Burgen diese Brandkörper über die Mauern.



Am Abend tauchen die Flammen einem Fanal gleich die Mauern der Burg in helles Licht. Die Männer und Frauen sind begeistert.



Es ist der fünfte Workshop auf der Veste Coburg mit dem Titel "Militärisches Feuerwerk vom 15. bis 18. Jahrhundert". Die Teilnehmer widmen sich unter der Anleitung von Alfred Geibig (Kurator Historische Waffen) und Heiner Grieb (Diplom-Restaurator) von den Kunstsammlungen der Veste der Herstellung mittelalterlicher Brandbomben. In der Mehrzahl sind es Mitglieder von Heimat- und Traditionsvereinen, die sich der "Living History" verbunden fühlen. Die "gelebte Geschichte" ist die Darstellung historischer Lebenswelten, wobei Kleidung, Ausrüstung und Gebrauchsgegenstände in Material und Stil möglichst realistisch der dargestellten Epoche entsprechen. Darunter sind an diesem Wochenende auch Mitglieder der "Schierlinger Gennßhenkher" oder der Brettener Artillerie 1504 - und auch Rainer Frintrup, der sich für Feuerwerk und mittelalterliche Kanonen begeistert. Mehrfach donnern die Salven der Vorderladerbüchsen weithin hörbar über die Stadt, lässt der Knall eines Mörsers erschrecken.



"Wir stellen hier keinen Sprengstoff her", beruhigt Alfred Geibig sogleich. Die in den Feuerballen verwendeten Mischungen sorgen nur für den Effekt. Die Wirkung und Herstellung der Spreng- und Brandkörper aus den Zeiten Wallensteins hat Alfred Geibig erforscht und über das "ernste Feuerwerk" ein Buch geschrieben. "Bei diesem Workshop geben wir Kenntnisse an Darsteller von Mittelalter-Spektakeln aber auch Museumsleute weiter."



Auf der Wiese unterhalb der Bärenbastion werden Brandballen und Sturmkränze aus Segeltuch zusammengenäht, gefüllt und mit Seil umflochten. Da gibt es die "scharfen Varianten", die am Abend in Feuer und Qualm aufgehen werden, und die Dekorationsstücke, gefüllt mit Sand. "Das ist was für den Schreibtisch oder die Ausstellungsvitrine", erklärt Alfred Geibig den Unterschied. Auf der Wiese unter der Bärenbastion baden geflochtene Weidenkränze und Stoffstreifen in einer heißen Salpeterlösung. Das Nitrieren sorgt für eine Aufladung mit Sauerstoff. Einmal entzündet, brennen die Kränze sehr heiß mit gleißend heller Flamme ab. "Das war seinerzeit kaum zu löschen. Wer löschen muss, kann sich nicht verteidigen", erläutert der Historiker. Daneben köchelt tiefschwarzer Teer, der zuvor aus Holz in stundenlangem Verschwelen gewonnen wurde.



Im richtigen Leben führt Reiner Frintrup ein Unternehmen, das sich auf Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen konzentriert. In den vergangenen Jahren verwirklicht er mehr und mehr einen Kindheitstraum - Feuerwerk. Vier Kanonen, Stücke von bis zu 300 Kilogramm nennt er sein eigen, die er beim Bonner Böllerverein abfeuert. Darüber hinaus hat der Mann mit dem gezwirbelten Schnurrbart einen Schein für Bühnenpyrotechnik erworben und arbeitet an der Zulassung für Film- und Großpyrotechnik. Als er im vergangenen Jahr die Artillerieausstellung besuchte, stieß er auf den Workshop. Die nächste Fahrt aus dem Rheinland führt Frintrup zum Kanonen-Scharfschießen nach Thüringen auf den Truppenübungsplatz Sondershausen.