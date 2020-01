Coburg vor 1 Stunde

Konjunkturumfrage

Metaller wollen weiter Stellen abbauen

Die Beschäftigungspläne der Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie in Franken sehen einen verstärkten Rückgang vor. In Oberfranken könnten 1000, in Unterfranken 1500 Jobs wegfallen. Die Zeit des Fachkräftemangels in der Branche dürfte vorbei sein.