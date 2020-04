Mehr Abstand im Klassenraum

Es erinnert ein wenig an eine Verkehrsschule: Einbahnstraßen inklusive Beschilderung, ein Verkehrsknotenpunkt mit Kreisel und wo nötig, gilt sogar Rechtsverkehr. Wenn die etwa 90 Schüler der Q12 des Ernestinum am Montag wieder zur Schule gehen, wird sich ihnen ein ungewohntes Bild zeigen. "Ich gehe davon aus, dass alle Schulen im Prinzip die gleichen Dinge tun", sagt Bernd Jakob. Der Schuldirektor musste einen Weg finden, den Präsenzunterricht für die Abschlussklassen wieder aufzunehmen.

Also hat er bereits vor Wochen ein Krisenteam gebildet: Ein IT-Spezialist, ein Sicherheitsbeauftragter, die Schulpsychologin – auch zwei Kolleginnen aus der Schulleitung sind dabei: Annett Rauch-Weise und Andrea Rips. Die beiden standen vor schwierigen Fragen: "Wie müssen wir das Schulgebäude umgestalten? Kann man eine ganz normale Pause abhalten? Kann ein Pausenverkauf stattfinden?", fasst Annett Rauch-Weise, die stellvertretende Rektorin, einige Aspekte der Ausgangssituation zusammen.

Sicherheitskonzept für die Schule

Das Ergebnis setzt sich aus strukturellen Umstellungen, bereitgestellten Hygienemitteln und einer Reihe von Verhaltensregeln zusammen. So haben die Pädagogen, um den Abstand der Anwesenden zu wahren, ein "Einbahnstraßensystem" im Schulgebäude installiert, die Pausenhalle zum Verkehrsknotenpunkt mit Kreisverkehr umfunktioniert und bei jedem der sechs Eintrittsbereiche eine räumliche Trennung zwischen Ein- und Ausgang eingerichtet. "Wir sind bayernweit die Schule mit den meisten Ein- und Ausgängen", sagt Jakob. Während der Corona-Krise ist das ein Vorteil. "Wir nutzen auch vereinzelt die Notausgänge , wenn es sinnvoll ist", ergänzt Andrea Rips. Alle Türen werden nach Möglichkeit offen stehen – die Anwesenden müssen die Griffe also nicht ständig berühren; zudem kommt frische Luft herein.

Ähnliches gilt auch für die Klassenzimmertüren, an denen jeweils ein Hinweisschild mit Hygienevorschriften klebt. "Im Inneren der Klassenräume haben wir außerdem die Bestuhlung entzerrt", erklärt Andrea Rips: Zwei Meter Abstand sind so gewahrt. Eine Barriere aus den restlichen Tischen trennt zudem den Lehrerbereich von den Bänken. "Aus der Gewohnheit wollen die Schüler vielleicht doch mal zum Lehrer laufen", erklärt Jakob.

Er und seine Kollegen stehen indes vor einer weiteren Herausforderung: Ein Lehrer muss fortan zwei räumlich voneinander getrennte Gruppen in verschiedenen Klassenzimmern unterrichten, da die Klassen wegen der Abstandsregelung zweigeteilt werden. "Da kommt es uns entgegen, dass es sich um Zwölftklässler handelt", sagt Jakob. Diese könnten mit einer solchen Situation besser umgehen als niedrigere Klassenstufen.

Umfangreiche Hausordnung

Für alle anwesenden Schüler gilt eine neue Hausordnung. Sie umfasst viele Aspekte: Mund-Nasenschutz-Pflicht auf den Gängen, kein Mensabetrieb oder Pausenverkauf, Mindestabstand von 1,50 Metern sowie die üblichen Hygienevorschriften. "Seife und Desinfektionsmittel sind hinreichend da", betont Annett Rauch-Weise. Die Pausen finden zudem fortan in den Klassenzimmern statt. "Es wird spannend zu sehen, ob die Schüler das alles gleich umsetzen, oder erst einmal in alte Verhaltensmuster fallen", sagt Andrea Rips. Um dem entgegenzuwirken hat die Schulleitung die Hausordnung bereits per Mail an die betroffenen Schüler und deren Eltern geschickt. Eine Ansprache zu diesem Thema wird am Montagmorgen folgen.

Ab dann unterrichten die Lehrer die Abschlussklassen nur noch in den Abiturfächern – und zwar von Montag bis Donnerstag. Die Abschlussnoten der anderen Fächer ergeben sich aus den Vorzensuren. Hierbei gebe es unterschiedliche Möglichkeiten – das Kollegium versuche aber stets eine Lösung zum Vorteil der Schüler zu finden, betont Andrea Rips.

Für die übrigen Schüler geht der Unterricht erst einmal von Zuhause aus weiter: Videokonferenzen, und wochenweise portionierte Aufgabenpakete für die Heimarbeit. Das sei aufwendig, gibt Bernd Jakob zu verstehen: "Vielleicht haben manche Menschen den Eindruck, dass wir nur zu Hause sitzen und ein paar Youtube-Links verschicken. Es ist aber eine riesige Belastung für uns Lehrer." Für die Mathe-Abiturienten seines Kurses sowie die restlichen Oberstufenschüler ist Home-Schooling fortan keine Option mehr. Das sei wichtig, da es den Schülern vor den Prüfungen auch wieder ein Stück Sicherheit und Normalität gebe, weiß Andrea Rips. "Ich glaube es gibt viele, die sich darauf freuen, die Mitschüler und Lehrer wieder zu sehen" – auf Distanz versteht sich.