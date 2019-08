Der größte Hit kam ganz zum Schluss: "Verdammt, ich lieb Dich!" Doch auch in den zwei Stunden zuvor konnte Matthias Reim sein Publikum im Tambacher Schlosshof begeistern, so dass am Ende des Abends das Fazit stand: Verdammt, er kann's noch!

Hier gibt's etliche Impressionen vom Konzert - ein ausführlicher Konzertbericht folgt.

Zum Hit: "Verdammt, ich lieb Dich" erschien 1990 und wurde bis heute weltweit 2,5 Millionen Mal verkauft. In Deutschland stand das Lied insgesamt 16 Wochen lang auf Platz 1 der Charts.