Matthias Grünert auf Orgelfahrt in Mönchröden

Von Freitag bis Sonntag spannt sich ein räumlich weiter Bogen zwischen der Basilika Vierzehnheiligen und der Georgenkirche in Eisenach.

Zum Auftakt, dem traditionellen Konzert zum Freitagsläuten in der Basilika Vierzehnheiligen (15 Uhr), erklingt Johann Sebastian Bachs "Dorische" im Programm, gefolgt von deutscher, französischer und englischer Romantik von Felix Mendelssohn Bartholdy, César Franck und Percy Fletcher.

In der Klosterkirche Mönchröden (17.30 Uhr) geht die musikalische Europareise weiter. Weiter von Norddeutschland nach Flamen, ins Fürstentum Reuß, nach Spanien und Italien. Der Abend schließt wie begonnen mit Johann Sebastian Bachs großen Orgelwerken in der Christuskirche in Kronach (19.30 Uhr). Der Eintritt ist jeweils frei, um Spenden wird gebeten.