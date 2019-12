Sonnefeld vor 23 Minuten

Gewaltausbruch

Massenschlägerei in fränkischem Dorf: 20 Menschen prügeln sich auf offener Straße

Im oberfränkischen Sonnefeld hat sich eine wilde Auseinandersetzung auf offener Straße ereignet. Ein Streit zwischen zwei Kontrahenten artete in eine Massenprügelei aus, in die am Ende 20 Menschen verwickelt waren.