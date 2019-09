Coburg vor 1 Stunde

Auftritt

Maria Baptist eröffnet Klavierherbst bei Leise am Markt in Coburg

Die in Berlin und New York lebende Pianistin Maria Baptist eröffnet am Donnerstag, 17. Oktober, die Konzertflügel-Reihe im Kulturherbst bei "Leise am Markt" in Coburg.