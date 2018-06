Magne von a-ha im Interview: Das erwartet die Fans in Coburg

Die Band

Die norwegische Popgruppe a-ha gibt am Mittwoch, 22. August, beim HUK-Coburg-Open-Air-Sommer ein Konzert auf dem Coburger Schlossplatz. In einem Gespräch mit dem Coburger Tageblatt verspricht Keyboarder Magne Furuholmen , was die Fans erwartet: "Eine Mischung aus den Hits der 80er, 90er und 2000er Jahre! Wir spielen Lieder aus beinahe allen Alben. Außerdem gibt es von einigen bekannten Liedern neue Versionen. Es wird eine mixed bag of tricks!"Das komplette Interview mit Magne Furuholmen gibt es hier Wir haben Magne Furuholmen auch einige Begriffspaare genannt - und er sollte sagen, welches von beiden er bevorzugt. Zum Beispiel haben wir gefragt: "Crying in the rain" oder "Dancing in the sun"? Seine Antwort lautete: Crying in the rain! Denn: "Es macht Spaß, dieses Lied zu spielen - wir sind ja eine etwas melancholische Band!"(Hintergrund: 1990 veröffentlichte a-ha den Song "Crying In The Rain", der es in Deutschland bis auf Platz 6 der Charts schaffte; es handelte sich dabei um eine Coverversion - das Original stammt von den Everly Brothers aus dem Jahre 1961.)Im weiteren Verlauf dieses Spiels ging es auch um Fußball, den Oslo-Fjord und James Bond . Auch das ist hier zu finden.a-ha wurde 1982 gegründet und schaffte 1985 mit "Take On Me" den Durchbruch. Die Gruppe hat bis heute zehn Studioalben veröffentlicht und mehr als 80 Millionen Tonträger verkauft. 2010 trennte sich das Trio, doch 2015 folgte das umjubelte Comeback. Dazwischen - 2012 - erhielt a-ha den Sankt-Olav-Orden in der Stufe "Ritter, 1. Klasse" für ihren Beitrag zur norwegischen Musik.Am Mittwoch, 22. August, spielt a-ha auf dem Coburger Schlossplatz. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tageblatt-Geschäftsstelle, Hindenburgstraße 3a. Tageblatt-Abonnenten erhalten zehn Pozent Rabatt.Weitere Infos zum Konzert in Coburg gibt es hier Beim HUK-Coburg-Open-Air-Sommer gibt es in diesem Jahr insgesamt fünf Konzerte auf dem Schlossplatz. statt: Am Freitag, 17. August, kommt die Kelly Family. Es folgen James Blunt am Samstag, 18. August, Revolverheld am Sonntag, 19. August, und Santiano am Dienstag, 21. August. Bis auf die Kelly Family, die bereits ausverkauft ist, gibt es Karten für alle Konzerte ebenfalls in der Tageblatt-Geschäftsstelle.