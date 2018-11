Magische Momente und mehr beim Coburger Winterzauber

Entspannt einkaufen und nebenbei magische Momente erleben, das kann man bei der Winterzaubernacht am Samstag, 1. Dezember, in der Coburger Innenstadt. Nach dem offiziellen Einläuten der Adventszeit und der Eröffnung des Weihnachtsmarkts am Freitag sind die Geschäfte bis 23 Uhr geöffnet. Märchenhafte, magische Wesen und zauberhafte Illuminationen werden dazu beitragen, dass sich eine vorweihnachtliche Stimmung breitmacht.

Zum ersten Mal hat das Citymanagement den Kindern einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt gewidmet. Das Motto lautet "Zurück zur Besinnlichkeit". Vom 1. bis 23. Dezember öffnen sich immer von Freitag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 19 Uhr, die Türen der "albertiny"-Werkstatt, des Knusperhäuschens und des Wichtelstübchens. Ein handbetriebeness Holz-Kettenkarussell lädt zum Mitfahren ein.

Märchen in der Werkstatt

Um 16.30 Uhr liest Stephan Mertl vom Landestheater Coburg das Märchen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" in der "albertiny"-Werkstatt. Um 17 Uhr wird Oberbürgermeister Norbert Tessmer mit Birgit Weber und Thomas Nowak den ersten Coburger Kinderweihnachtsmarkt offiziell eröffnen. Der Singer-Songwriter Eugen Meisner alias Maverin sorgt für den musikalischen Rahmen.

Parallel hierzu startet ab 17 Uhr das "albertiny"-Programm mit Aktionen wie dem Gestalten eines Wunschzettels oder einem weihnachtlich angehauchten Kinderschminken. Zu späterer Stunde singen Bojana Blohmann und die elfjährige Diandra Kalb einfühlsame Weihnachtslieder.

Es wird "magisch heiß"

"Magisch heiß" wird es gegen 20.30 Uhr im Unteren Bürglaß mit dem Coburger Kinder- und Jugendtheater. Bei der Feuershow wird mitreißende Artistik bei packender Musik zu erleben sein.

Beatrice Höllein, bekannt durch ihre Stadtführungen als Coburger Mohr, bringt an diesem Abend Kinderaugen zum Leuchten und führt an magische Orte der Innenstadt. Diese Kinderführungen sind für Jungen und Mädchen ab drei Jahren geeignet. Start ist um 18, 19 und 20 Uhr am Albertsplatz vor dem Café "Queens". Da jeweils maximal 15 Kinder teilnehmen können, wird um Voranmeldung per E-Mail (citymanagement@tourist.coburg.de) gebeten.

Schon zum sechsten Mal in Folge wird das Bürglaß-Tanzstudio die Besucher mit seinen märchenhaft getanzten Weihnachtsbildern begeistern. Neugierig? Die Vorführungen finden um 19, 19.50 und 20.35 Uhr am Stadtcafé statt.

Schlitten und Elfenglitzer

In Vorfreude auf Weihnachten sind die pummeligen "Peppers Kinder" mit ihren Schlitten unterwegs. Und die Schnee-Elfe und ihr treuer Freund Trolly werden in der Innenstadt eine Spur mit Elfenglitzer hinterlassen. Untermalt werden diese Aktionen noch durch die Illumination einzelner Fassaden, Tore und Brunnen in der Innenstadt. In stimmungsvolles Licht getaucht sehen die Besucher alle Facetten der historischen Stadteingänge. Zahlreiche Geschäfte haben an diesem Abend besondere Aktionen und Angebote vorbereitet.

Bereits am Freitag um 17 Uhr wird der Coburger Weihnachtsmarkt eröffnet. In den Verkaufshäuschen werden viele einheimische Produkte angeboten. Die wohlige Wärme der Kaminfeuerstelle lädt zum Verweilen ein. In einer lebenden Werkstatt zeigen Handwerker aus der Region ihr Können. Für die kleinen Besucher gibt es ein nostalgisches Kinderkarussell, und an den Sonntagen sowie am 6. Dezember besucht das Christkind mit dem Weihnachtsmann den Markt und verteilt süße Überraschungen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen täglich in den Abendstunden Künstler, Chöre und Kapellen.

Am Sonntag, 16. Dezember, um 16 Uhr können sich Besucher mit einer Laterne das Friedenslicht von den Pfadfindern mit nach Hause nehmen.

Mehr über alle Darbietungen und Angebote finden Interessierte im Internet unter www.coburg.de/innenstadt.