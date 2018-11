Liefers rockt beim Tambacher Sommer

Im kommenden Sommer senden Radio Doria auch unter freiem Himmel: Jan Josef Liefers & Band spielen im Rahmen ihrer Sommerkonzerte 2019 etliche Open-Air-Shows in ganz Deutschland. Der als Tatort-Kommissar bekannte singende Schauspieler gastiert mit seiner Band am Freitag, 2. August (20 Uhr) im barocken Schlosshof.

Liefers und seine Band komplettieren das Programm im nächsten Jahr, das am 26. Juli mit LaBrassBanda eröffnet wird. Der Tambacher Auftritt von Liefers reiht sich ein in die Folge von mehr als zwei Dutzend Konzerten, die Liefers und seine Band zwischen Juni und September geben.

Einen Tag nach Liefers gastieren Hans Söllner und Bayaman Sissdem in Tambach (3. August, 20 Uhr). Wie bereits gemeldet treten beim Tambacher Sommer 2019 zudem Vanessa Mai (Sonntag, 28. Juli, 19 Uhr), Matthias Reim (Donnerstag, 1. August, 20 Uhr) und die Spider Murphy Gang auf (Sonntag, 4. August, 19 Uhr). Tickets für die Konzerte des Tambacher Sommers gibt es im Vorverkauf in der Tageblatt-Geschäftsstelle in der Hindenburgstraße 3a.