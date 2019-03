Liederabend mit Sascha Mai in der Coburger Reithalle

Gestaltet wird das Programm in der Reithalle von dem Tenor Sascha Mai (Beginn: 20 Uhr). Während man beim Thema Europa derzeit vielleicht eher an Politik und weniger an Musik denkt, hat der Sänger für seinen Liederabend ein Programm mit Liedern europäischer Komponisten zusammengestellt, die so vielschichtig sind wie Europa selbst. Und so startet die Reise, begleitet vom Ballett- und Solorepetitor Marco Alejandro Cruz Otero am Klavier, mit Franz Schubert und unter anderem einem seiner bekanntesten Kunstlieder "Die Forelle" in Österreich. Weiter geht es nach Frankreich mit Liedern Gabriel Faurés und anschließend nach Spanien.

Spanien, Finnland Russland

Hier erklingen Lieder aus Manuel de Fallas Liederzyklus "Siete canciones populares españolas". Der nächste Halt liegt in Russland bei einem seiner bedeutendsten Komponisten des 19. Jahrhunderts: Peter I. Tschaikowsky. Auf der Reiseroute liegt sodann Großbritannien, um hier das Liedschaffen Benjamin Brittens kennenzulernen. Weiter geht es nach Finnland mit Liedern des bekanntesten finnischen Komponisten Jean Sibelius. In Italien endet schließlich der Streifzug durch Europa mit Paolo Tostis "L'ultima canzone" und anderen Liedern. - Tickets im Vorverkauf in der Tageblatt-Geschäftsstelle und an der Theaterkasse.r