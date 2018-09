Lieder erklingen in der Coburger Reithalle

Bei diesem Liederabend präsentieren Jaehan Bae, Tae-Kwon Chu, Jinwook Jeong, Marcello Mejia-Mejia und Christian Huber aus dem Opernchor des Landestheaters Coburg die schönsten Melodien aus Filmmusik und Musical.

Zusammengefasst unter dem wohl schönsten Thema der Welt - der Liebe - umfasst der kurzweilige Abend ein breites Spektrum an vielen bekannten Schlagern wie etwa The lion sleeps tonight (George David Weiss, Luigi Creatore und Hugo Peretti), Oh Happy Day (Edwin R. Hawkins), Hallelujah (Leonard Cohen) oder I dreamed a dream aus dem Musical "Les Misérables" und Seasons of love aus dem Musical "Rent". Beginn ist um 20 Uhr.

Ticket-Vorverkauf: Tageblatt-Geschäftsstelle.