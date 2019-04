Lesung im Kunstverein Coburg: auf den Spuren von Bauhaus-Gründer Walter Gropius

Interessante Einblicke in das Leben von Walter Gropius hat der Publizist Bernd Polster in seiner dickleibigen Biografie versammelt. Walter Gropius, der zu den Großen der modernen Architektur zählt, hat nicht wirklich viel gebaut. Aber er gründete ein Architekturbüro, wo viele jener Bauten entworfen wurden, die längst als Ikonen der Moderne gelten.

In seinem Band erforscht Bernd Polster detailreich das Leben von Gropius, der 1883 in Berlin geboren wurde und 1969 in Boston, Massachusetts, starb.

Rund um "Coburg liest"

Buch-Tipp Bernd Polster "Walter Gropius - Der Architekt seines Ruhms", 656 Seiten, gebunden, Hanser Verlag, 32 Euro

Bernd Polster Jahrgang 1952, lebt als Publizist und Künstler in Bonn. Regelmäßige Beiträge für Rundfunk und Fernsehen, zahlreiche Buchveröffentlichungen, u.a.: bauhaus design Mittwoch, 3. April Literatur in den Häusern unserer Stadt - 19.30 Uhr, Privathäuser Donnerstag, 4. April Autoren-Gala F.C. Delius "Die Zukunft der Schönheit" - 19.30 Uhr, Pfarrzentrum St. Augustin Mittwoch, 10. April Krimi-Abend Frriedrich Ani "Der Narr und die Maschine" - 19.30 Uhr, Haus Contakt Kartenvorverkauf Tickets für "Coburg liest" gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Riemann in Coburg

Eine ausführliche Besprechung zum Sachbuch-Abend von "Coburg liest" im Kunstverein finden Sie hier