Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann aus Lautertal (Landkreis Coburg) seine Frau und ihren Bruder mit einem Hammer engegriffen. Zuvor war es zwischen den dreien zu einem Streit gekommen. Das berichtet die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Coburg hat Haftbefehl gegen den 53-Jährigen erlassen.

Gegen 13.15 Uhr, so der bisherige Stand der Ermittlungen, kam es am Donnerstag in der Coburger Straße in Lautertal zu der Auseinandersetzung. Wegen eines Streits griff der Mann zum Hammer und schlug zuerst auf seine 46 Jahre alte Frau und anschließend auf seinen 36-jährigen Schwager ein.

Angriff mit Hammer: Frau und Schwager im Krankenhaus

Beide erlitten Kopfverletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die beiden befinden sich aktuell nicht in Lebensgefahr.