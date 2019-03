Lateinformation: Mit Feuereifer aufs Coburger Parkett

Die HUK Arena stand am Wochenende ganz im Zeichen des Tanzsports. Denn die Tanzportabteilung des TV Ketschendorf richtete dort Tanzturnier der Lateinformationen aus, das schon seit vielen Jahren einen festen Platz im Terminkalender hat. Viel Vorbereitung ist hierzu nötig, zwei Teams mit je 16 Mitgliedern richteten die Halle perfekt, fast in Rekordzeit, her. Dabei wird sogar das Parkett für die Tänzer gelegt.

Sportliche Stadt

Am Samstagabend wurde das Tanzwochenende, das unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Norbert Tessmer stand, eröffnet. Der Schirmherr ging auf die sehr "sportliche Stadt Coburg" ein. Demnach treiben von 71000 Einwohner, rund 14000 Sport in den Sportvereinen, teilweise in Mannschaften, die im Spitzensport antreten.

Der Vorsitzende des TVK Ketschendorf, Norbert Kastner, weckte die Spannung auf das Turnier: Denn es ging schließlich um dem Aufstieg.

Durch das Programm führte der Turnleiter Markus Weiß. Er konnte zuerst die jüngsten im Tanzsport, der TV Ketschendorf, die Kindergruppe im Alter von drei bis sechs Jahren ankündigen. Die Kindergruppe war mit vollem Eifer bei ihren Auftritt dabei und trug voller Stolz die tollen Kostüme. Danach war die Jugendformation, mit 16 Mädchen, im Alter 9 - 14 Jahren zu sehen, die einen tollen Tanz zeigten. Eigentlich fehlt in beiden Tanzgruppen nur noch männliche Geschlecht, denn wäre der Nachwuchs perfekt.

Danach ging es um die Platzierungen in der Regionalliga Süd, wo neun Mannschaften, mit unterschiedlichen Choreografien antraten . Die fünf Wertungsrichter, Jonas Becker (TSC Igelheim), Patricia Grein (TSC Metropol Hofheim), Phillipp Hasselwander (1. TC Ludwigsburg), Dr. Martin Köstner(TSA Blau-silber Neumarkt) und Albert Ploch (TSC Blau-Gold Saarlouis), platzierten sich ganz oben auf der Zuschauertribüne um einen perfekten Überblick auf die Tanzformationen zu haben. Bewertet werden unter anderem Takt, Rhythmus, Musikalität, sowie die tänzerische Leistung und Ausführung der Choreografie, aber auch die Durchgängigkeit und die Charakteristik.

Besonders beeindruckend war für die Zuschauer die tollen Kostüme in den verschiedensten Farben. Nach einer kurzen Pause haben die Richter ihre Entscheidung getroffen, und es fand das kleine Finale um die hinteren Plätze statt.

Schon Sonntag morgen herrschte in der Halle, vor allem hinter den Kulissen ein reges Treiben. Es wurden Stellproben absolviert. Außerdem fand die Rundenauslosung statt. Begonnen wurde am Sonntag mit einem Showact, der "tvk Dance Kids. Dabei wurde ein flotter Showtanz aufs Parkett gelegt. Danach begann der Wettkampf der Landesliga Süd, an dem sechs Mannschaften teilnahmen, darunter die B-Mannschaft des TV Coburg-Ketschendorf.

Nach der Siegerehrung der Landesligamannschaften ging es zur Oberliga. Leider kam keine aus Coburg. Nach dem kleinen und großen Finale fand dann am späten Abend die Siegerehrung statt.

Platzierungen Platzierung am Samstag Regionalliga Süd :

1. TSC-Rot-gold Casino Nürnberg

2. TSC Wallhausen A

3. FG Hofheim -Wiesbaden - Rüsselsheim B

4. TSC Kirchheim - TSS TG Tuttingen A

5. TSG Badenia Weinheim

6. TSA Coburg -Ketschendorf A

7. TSC Usingen

8. TSC Niddal A

9. TSC -Rot-Gold-Casino Nürnberg B