Lange Einkaufsnacht mit magischen Momenten

Bei hochsommerlichen Temperaturen an Weihnachten zu denken, fällt schwer. Dennoch musste sich der Stadtrat am Donnerstag gleich mit zwei Weihnachts-Themen beschäftigen. Neben der Weihnachtsbeleuchtung ging es auch um die lange Einkaufsnacht am ersten Wochenende im Advent: die Winterzaubernacht. Wegen des Ladenschlussgesetzes muss die Stadt alljährlich eine Ausnahmegenehmigung bei der Regierung von Oberfranken einholen. Das segnete der Stadtrat einstimmig ab. Unter dem Motto "Magische Momente " begleiten Illuminationen sowie "Walking Acts" (Wichtel und Elfen) den Einkauf am 1. Dezember bis 23 Uhr.