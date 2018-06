Landkreis Coburg: Wer hat Appetit auf ein "Ost-West-Dinner"?

Wirtshauskultur im Landgasthaus Wacker

Wirtshauskultur im Gasthaus "Zum Auerhahn"

Das Regionalmanagement Coburg lädt unter dem Motto "Coburger Wirtshauskultur" zu zwei Veranstaltungen der besonderen Art ein: Zeitzeugen geben persönliche Einblicke in die jüngere deutsch-deutsche Geschichte der Region und lassen die Vergangenheit lebendig werden.Bei einer Führung zu historischen Gedenkstätten und einem anschließenden 3-Gänge-Menü mit typischen Gerichten aus dem damaligen Ost- und West-Deutschland können Teilnehmer die Erlebnisse von spannenden Zeitzeugen der Region aus erster Hand erfahren."Wir wollen mit den Veranstaltungen die Teilnehmer für ein prägendes Stück Geschichte unserer Region sensibilisieren und sie durch eigens erlebte Geschichten lebendig werden lassen. Im Mittelpunkt stehen dabei persönliche Erlebnisse mit Bezug zur Region, anstatt reiner Fakten geschichtlicher Ereignisse", erklärt Projektmanagerin Annabelle Menzner.Die erste Veranstaltung findet am Freitag, 20. Juli, statt und beginnt um 18 Uhr mit einer Führung über die Gedenkstätte Billmuthausen. Die zweite Veranstaltung am Freitag, 27. Juli, startet um 18 Uhr mit einer Führung an der Gedenkstätte "Innerdeutsche Grenze - Grenzübergangsstelle Eisfeld-Rottenbach".Die Tickets für die Veranstaltungen sind nur im Vorverkauf bei den jeweiligen Gaststätten sowie in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts (Hindenburgstraße 3a in Coburg) erhältlich. Der Vorverkauf endet jeweils vier Tage vor der Veranstaltung. Der Preis für die Tickets liegt bei 25 Euro pro Person. Darin enthalten sind Führung, Vorträge, 3-Gänge-Menü und Begrüßungsgetränk. Infos: www.coburger-wirtshauskultur.de Termin: Freitag, 20. Juli; Programm: 18 Uhr Führung Gedenkstätte Billmuthausen durch Dr. Rüdiger Stengel, Förderverein Gedenkstätte Billmuthausen; 19 Uhr Ost-West-Dinner mit Zeitzeugengesprächen im Landgasthof Wacker ( Heinz Köhler , ehem. Landrat Kronach, Willibert Lankes, ehemalige Grenzpolizei Neustadt); Moderation: Rico Böhme (Radio Eins)Termin: Freitag, 27. Juli; Programm: 18 Uhr Führung Grenzturm Eisfeld durch Gerd Braun, ehem. Bürgermeister Eisfeld; 19 Uhr Ost-West-Dinner mit Zeitzeugengesprächen im Gasthaus zum Auerhahn (René Hähnlein, ehem. politischer Häftling in der DDR, Reiner Sesselmann, ehemaliger Landrat Sonneberg); Moderation: Oliver Schmidt, Redaktionsleiter Coburger Tageblatt