Landkreis Coburg soll einen Unesco-Club bekommen

Schachturnier mit Spielern aus der Türkei



Um sich als Landkreis Coburg im Bereich des friedvollen Zusammenlebens anderer Kulturen und der Völkerverständigung breiter aufstellen zu können, wurde das Fundament für die anstehende Gründung des Vereins "KuBiCo" (Kultur-Bildung-Coburg) und dessen entsprechender Satzung gelegt. Mit dieser Neugründung wird auch die Assoziierung als Unesco-Club angestrebt, für die es schon jetzt "grünes Licht" vom "Forum der deutschen Unesco-Clubs" gab.Bereits im Herbst vergangenen Jahres stellte Alexandra Kemnitzer bei der Forums-Konferenz in Bonn die Vorhaben und Ziele vor. Im Anschluss trafen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe "Manisa", zu der Kanat Akin, Christina Bieberbach, Christian Gunsenheimer, Alexandra Kemnitzer und Bernd Wicklein gehören, um nach einem passenden Namen für den künftigen Verein zu suchen, die Ziele genauer zu definieren und einen Vorschlag der Statuten zu erarbeiten. Letzterer erfolgte in enger Abstimmung mit der Geschäftsleiterin der Unesco-Kommission Katrin Kohl. Die Idee von Bernd Wicklein, den neuen Verein KuBiCo zu nennen, stieß auch bei den übrigen AG-Mitgliedern auf Zustimmung. "Der Name drückt das aus, wofür wir uns engagieren wollen", betont der Ideengeber.Bei der Frühjahrskonferenz des Forums in Frankenthal wurde nun die erste Hürde für die spätere Anerkennung als "Unesco-Club" genommen, denn die Forumsmitglieder stimmten nach der Abschlusspräsentation durch Kanat Akin einer Aufnahme als assoziiertem Club zu. Noch vor der Sommerpause wollen sich die AG-Mitglieder erneut zusammensetzen und den weiteren "Fahrplan" besprechen."Nächster Schritt ist die offizielle Vereinsgründung", erklärt Kanat Akin. Hierfür wurden bereits Gespräche mit Institutionen und Organisationen geführt, die als Mitglieder dem neuen Verein "KuBiCo" offen gegenüber stehen und ihren Beitritt signalisiert haben.Schon vor der offiziellen Gründung ist ein konkretes Projekt in Planung. Aus der türkischen Partnerregion "Manisa" haben junge Schachspieler Interesse bekundet, sich in einem Turnier mit Spielern aus der Coburger Region zu messen. Momentan laufen die ersten Gespräche mit Schachklubs aus dem Landkreis Coburg. Interessierte, die sich an diesem nicht alltäglichen Wettbewerb beteiligen wollen oder Vorschläge haben, wie dieser gestaltet werden kann, können sich bei Kanat Akin (kanat.akin@landkreis-coburg.de) oder Alexandra Kemnitzer (alexandrakemnitzer@web.de) melden.In Deutschland gibt es derzeit zehn Unesco-Clubs, die sich zum "Forum der deutschen Unesco-Clubs" zusammengeschlossen haben. Auf ehrenamtlicher Basis tragen sie dazu bei, die Ideale der Unesco und die Arbeit der Deutschen Unesco-Kommission der Basis bekannt zu machen, zu verankern und zu leben. Hierfür gibt es vielfältige Programme zu den Unesco-Themen Bildung,Wissenschaft und Kultur. Unter anderem tragen die Unesco-Clubs durch interkulturelle Begegnungen dazu bei, den Unesco-Gedanken in der Bevölkerung zu verbreiten und ein friedvolles Miteinander zu fördern. Das Forum besteht derzeit aus den Unesco-Clubs Aachen, Berlin, Bonn, Frankenthal,Joachimsthal, Essen-Kettwig, Kulmbach, München, Wuppertal und Hannover. Weltweit arbeitet die Unesco mit einem Netzwerk von Unesco-Clubs zusammen. Diese sind in mehr als 100 Ländern vertreten und tragen dazu bei, die Ziele und die Arbeit der Unesco vor Ort sichtbar zu machen.