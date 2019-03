Landkreis Coburg: Lkw verliert rund fünf Tonnen Erbsen

Ein 62-Jähriger Landwirt fuhr am Samstag im Landkreis Cobrug mit rund sechs Tonnen Erbsen auf seinem Anhäger in Bad Rodach los. Als er seine Ladung in Hereth abladen wollte, stellte der Mann fest, dass er nur noch etwa eine Tonne Erbsen auf dem Hänger hatte.

Etwa fünf Tonnen Erbsen hat er auf dem Weg nach Hereth verloren. Die Erbsen verteilten sich auf der gesamten Strecke. Mehrere Feuerwehren und Kreisbauhöfe mussten die Straßen reinigen. Den 62-Jährigen erwartet wegen mangelhafter Ladungssicherung ein Bußgeld.

