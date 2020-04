Landkreis Coburg: 18-Jähriger driftet mit vollbesetztem Auto über Supermarkt-Parkplatz - bis der Reifen platzt

Durch lautes Reifenquietschen wurden am Sonntag um 20:15 Uhr laut Polizei Beamte des Coburger Einsatzzuges auf einen mit vier Personen besetzten Fiat in der Coburger Straße in Dörfles-Esbach aufmerksam.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes drehte der 18-jährige Fahrer eines Fiat mit drei weiteren Fahrzeuginsassen auf dem Parkplatz derart schnell seine Runden, dass die Reifen quietschten, sich auf dem Asphaltbelag abfuhren und deutliche Gummiabriebspuren hinterließen. Nachdem die Belastung an einem der Reifen offensichtlich zu groß war, platzte einer der Reifen bei der rasanten Fahrt.

Anzeigen gegen alle vier Insassen

Die Fahrmanöver des 18-jährigen Führerscheinneulings aus dem Landkreis Kronach waren somit auch zu Ende. Dennoch erwartet ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach der Straßenverkehrsordnung. Weiterhin wurden alle vier Fahrzeuginsassen wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt, da sie ohne triftigen Grund mit ihrem Auto unterwegs waren.

Gefährdet oder verletzt wurde bei dem riskanten Manöver niemand. Am Asphaltbelag des Parkplatzes entstand kein Schaden. Das Auto allerdings war nicht mehr fahrbereit. Vor der Weiterfahrt war ein Radwechsel nötig.