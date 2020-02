Landestheater Coburg zu den Bayerischen Theatertagen eingeladen

Die Bühnenfassung des Romans von Ödön von Horváth feierte in der Regie von Maike Bouschen Anfang Dezember erfolgreiche Premiere in Coburg. Die Coburger Produktion ist eine von insgesamt 25 Inszenierungen, die zu 37. Auflage der Bayerischen Theatertage an Landestheater Schwaben in Memmingen eingeladen wurde.

Erstmals werden in diesem Jahr die vom 20. bis 31. Mai stattfindenden Theatertage kuratiert. In einem intensiven Sichtungsprozess hat das sechsköpfige Kuratorenteam eine Auswahl aus 93 eingegangenen Bewerbungen getroffen. Die eingeladenen Produktionen werden in fünf Themenreihen präsentiert. "Jugend ohne Gott" vom Landestheater Coburg läuft in der Reihe "Klassiker für heute".

Drei der Darsteller aus "Jugend ohne Gott" (Eva Marianne Berger, Frederik Leberle und Benjamin Hübner) kann das Coburger Publikum übrigens auch in der "Othello"-Produktion von Konstanze Lauterbach spielen sehen, die am Samstag (8. Februar, 19.30 Uhr) Premiere feiert.

Das E.T.A.-Hoffmann-Theater Bamberg ist mit seiner Inszenierung von Oscar Wildes "Bunbury" unter der Rubrik "Divers" vertreten. Die 37. Bayerischen Theatertage stehen unter dem Motto "Wir können auch anders!"