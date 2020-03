Landestheater Coburg muss Spielbetrieb einstellen

Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus greift die Stadt Coburg zu drastischen Sicherheitsmaßnahmen: Alle Veranstaltungen mit mehr als 200 Zuschauern werden untersagt.

Eine entsprechende Verfügung, die zunächst bis zum Ende der Osterferien gilt, soll am Donnerstag offiziell bekanntgegeben werden.

Betroffen von dieser Regelung ist auch der Spielbetrieb am Landestheater Coburg. Für Mittwochabend wurde bereits am Mittwochabend die Vorstellung im Großen Haus aus abgesagt - auf dem Spielplan stand ausgerechnet "Othello darf nicht platzen". In dem Stück geht es darum, dass eine Theateraufführung nicht platzen soll.... Nun ist aber genau das in der Realität passiert.

Abgesagt ist auch das für kommenden Samstag, 14. März, geplante Tanzturnier des TV Ketschendorf und das Auswärtsspiel des HSC Coburg. Die Gala der "Effect's" (geplant für 28. März) wird auf Mai verschoben.

Weitere Absagen

Regiomed Der Klinikverbund Regiomed hat alle Veranstaltungen mit externen Teilnehmern bis

einschließlich 19. April abgesagt. Zur Begründung erklärte Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke am Mittwoch: "Insbesondere an Patientenveranstaltungen nehmen vorrangig ältere Menschen oder Menschen mit bestehenden Grunderkrankungen teil. Gerade für sie können Infekte wie zum Beispiel eine Corona-Erkrankung gefährlich werden. Um kein unnötiges Risiko einzugehen, haben wir uns daher entschlossen, solche Veranstaltungen vorsichtshalber abzusagen." Betroffen sind davon unter anderem der für Donnerstag, 12. März, geplante Infoabend "Rund um die Geburt", die Veranstaltungen "Der begehbare Darm" und "Schulterschmerz" am Mittwoch, 18. März, in Coburg beziehungsweise Neustadt, die Vernissage "Form - Farbe - Linie" (19, März, Coburg) sowie auch den für 14. April geplanten Infonachmittag in der Berufsfachschule für Kinderkranken- und Krankenpflege. Festtag zum Frauentag Der Aktionskreis Internationaler Frauentag sagt als Vorsichtsmaßnahme den für Freitag, 13. März, geplanten Festabend in St. Augustin ab. Karten, die bereits gekauft wurden, können in der Stadtbücherei zurückgegeben werden. So schade diese Maßnahme ist, so zufrieden blickt der Arbeitskreis auf die bisherigen Veranstaltungen rund um den Frauentag zurück. In einer Pressemitteilung heißt es dazu: "Bei all diesen Veranstaltungen wurde die aktuelle Stellung der Frau in der Gesellschaft kritisch hinterfragt und die immer noch existierenden Benachteiligungen und daraus resultierenden Problematiken mehr als deutlich gemacht. Gerade junge Besucherinnen der Veranstaltung mit Helma Sick im Hexenturm waren betroffen wegen möglicher prekärer finanzieller Situationen, denen Frauen durch fehlende Altersvorsorge und vermeintliche Sicherheit in Partnerschaft oder Ehe ausgesetzt sind."

Markt der Möglichkeiten Der Stadtjugendring Coburg hat den für Sonntag, 22. März, geplanten " Markt der Möglichkeiten" aus Sicherheitsgründen abgesagt. Er soll erst 2021 wieder stattfinden.

Hochschule Am 15. März startet an der Hochschule Coburg offiziell das Sommersemester 2020. Das bayerische Wissenschaftsministerium hat jedoch alle Hochschulen angewiesen, sämtliche Vorlesungen oder auch Seminare erst am 20. April aufzunehmen. In einer Pressemitteilung der Hochschule heißt es dazu: "An der Hochschule Coburg gibt es aktuell keinen bestätigten Corona-Fall. Bei der Absage der Vorlesungen handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. An der Hochschule Coburg finden zwar bis 19. April keine Vorlesungen im Hörsaal statt. Trotzdem haben die Studierenden nicht frei. Und auch an den Forschungsprojekten und in der Verwaltung wird gearbeitet. Alle Studierenden, die an Abschluss- oder Semesterarbeiten schreiben, können das von zu Hause aus machen. Und auch die Bibliothek, die Mensa und die Cafeteria am Campus Friedrich Streib sind geöffnet. Außerdem bemüht sich die Hochschule, den Studierenden über ihre Online-Lernplattform Studienmaterial zur Verfügung zu stellen und darüber mit ihnen zu kommunizieren." Forever Queen Das für 28. März geplante Queen-Tribute-Konzert in Neustadt bei Coburg mit der Band "Forever Queen" fällt aus. Ein Ersatztermin wird laut Veranstalter gesucht.

Vortrag 1 Der für Freitag, 20. März, im Ahorner Bürgerhaus Linde geplante Vortrag des Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) und des Arbeitskreises Geschichte und Archäologie Coburg (AGA Coburg) entfällt. Der Vortrag soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Vortrag 2 Der für Freitag, 13. März, in den Räumen der AOK geplante Vortrag von Professor Gerhard Grabenbauer über die Strahlentherapie wird verschoben. Der neue Termin wird zu gegebener Zeit rechtzeitig bekanntgegeben. Das am selben Ort geplante Treffen der Selbsthilfegruppe Prostataerkrankte findet am Freitag, 13. März, hingegen statt. Kloster Veßra Das Hennebergische Museum im südthüringischen Kloster Veßra (Landkreis Hildburghausen) teilt mit, den für Freitag, 13. März, angekündigten Vortrag zur Geschichte der Treuhand auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Am Brautag, der am Sonntag, 15. März, geplant ist, wolle man jedoch festhalten - "da unsere Gäste sich größtenteils unter freiem Himmel aufhalten und dort den Ausführungen des Braumeisters lauschen werden", wie es in einer Pressemitteilung heißt.