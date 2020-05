Landestheater Coburg: Kasse ab Dienstag wieder geöffnet

Unmissverständlich klar ist inzwischen: Der regulär geplante Vorstellungsbetrieb in den Spielstätten des Landestheaters Coburg kann in der geplanten Form in der aktuellen Saison nicht mehr stattfinden.

Dennoch ist die Spielzeit 2019/2020 ganz bewusst noch nicht offiziell vorzeitig für beendet erklärt worden. "Wir wollen nun die verbleibende Spielzeit nutzen, andere Formate zu verwirklichen, um die Menschen auf neuen Wegen mit Kunst zu begeistern. Und wir sind in intensiven Gesprächen mit dem Ziel, unter den gegebenen Umständen bald wieder Proben zu ermöglichen", heißt es dazu aus dem Landestheater.

Unterdessen werden die Ansprechpartner der Theaterkasse ab Dienstag, 12. Mai (10 Uhr) offiziell wieder zu Verfügung stehen. Informationen zu bereits erworbenen Eintrittskarten für die Spielzeit 2019/2020 erhalten die Kunden telefonisch unter 09561/898989 oder auch per Email (theaterkasse@landestheater.coburg.de).

Dann können, so Fritz Frömming, Kaufmännischer Direktor des Landestheaters, Karten erstattet, gegen Gutscheine getauscht oder auf Gutscheine angerechnet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, erworbene Karten für ausgefallene Vorstellungen als Spende dem Landestheater zukommen zu lassen. "Unsere Kunden zeigen viel Verständnis", freut sich Frömming.

Unter den Vorzeichen der Corona-Krise funktionieren die bewährten Abonnement-Formate in der neuen Spielzeit nicht. "Wir müssen deshalb erheblich in uns Abonnement eingreifen", kündigt Frömming an.

Flexible Wahl-Abos

Die bestehenden Abonnements sollen deshalb in flexible Wahl-Abos verwandelt werden. Die vertrauten Stammplätze wird es deshalb vorerst nicht geben können, da aktuell noch unklar ist, wieviele Besucher künftige Vorstellungen im Großen unter Corona-Bedingungen jeweils besuchen dürfen. In der übernächsten Spielzeit sollen dann die vertrauten Abonnements wieder zur Verfügung stehen.red