Wie schon vor zwei Jahren bei der Premiere des Festivals gastierte das Blechbläserinnen-Quintett auf der Bühne von Leise am Markt. "Ladies' Night" lautete das Motto des Abends.Der Bogen des unterhaltsamen Abends spannte sich von zeitgenössischen Originalkompositionen bis zu diversen (Eigen-)Arrangements von Pop bis Jazz und Volksmusik.Fortgesetzt wird das Festival "Klanggrenzen" am Mittwoch (4. Juli) mit dem Programm "Tango trifft Video" im Pfarrzentrum St. Augustin in Coburg (Beginn: 19.30 Uhr).