LaBrassBanda - und alles tobt

Treibender, wilder Rhythmus, der die Leute auf den Saharawind springen ließ, der in den Schlosshof wehte. Dann aber immer wieder, was nötig war, auch jamaikanische Reggae-Beruhigung, viele musikalische Einfälle. Und - was die den Leuten an raffinierten und freien Jazzsolos untergejubelt haben - habedieehre. Die Leut' wollten sogar immer mehr davon haben. Fragt doch der Dettl immer wieder scheinheilig: "Habts ihr Lust auf a Tubasolo?" Und die über 2000 schreien Jaaaaa.

