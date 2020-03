Laborfehler! 56-Jähriger aus dem Landkreis Coburg hat kein Corona

Der am Mittwoch gemeldete, vermeintliche erste Corona-Fall in Coburg ist doch keiner. Das hat am Donnerstagmittag das Landratsamt Coburg mitgeteilt. In der Mitteilung heißt es wörtlich: "Wir haben soeben die Information aus dem Labor, dass es zu einem Laborfehler kam und der Mann nicht mit COVID-19 infiziert ist. Es gibt also nach wie vor keinen bekannten Coronafall im Landkreis Coburg."