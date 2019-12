Kuschlig in den Mauern Seßlachs

Routiniert begrüßte Christkind Mia-Sophie Klee am Samstagabend die Gäste aus Nah und Fern "in Seßlach, dieser schönen Stadt, die so viel Zauberhaftes zu bieten hat". Kein Wunder, war es doch schon der vierte Auftritt der mittlerweile 13-jährigen Heilgersdorferin. Dieses Mal wurde Klee gleich von fünf Engelchen begleitet, von denen Ida Krug als Jüngste erst drei Jahre alt ist.

Während der Ansprache des Christkinds drängten sich vor der Bühne die Menschen. Ein Beleg für die Beliebtheit des Adventsmarkt innerhalb des Altstadt-Mauerrings. Gerade die jüngsten Zuhörer fieberten zusehens ihrem großen Auftritt entgegen: Sie standen Schlange, um dem Nikolaus (Olaf Turek) ein Gedicht oder Lied darzubringen. Allerdings blieben dem einen oder anderen Jungen und Mädchen angesichts des imposanten Heiligen Manns die Worte im Halse stecken.