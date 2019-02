Künftige Neustadter Schulabgänger schnuppern in die Arbeitswelt

"Ich hatte gleich drei Zusagen für einen Ausbildungsplatz, als ich mich beworben habe", erzählt Patrick Schramm (16). Der junge Mann verlässt im Sommer die Mittelschule Am Moos und wird bei der Firma Prysmian seine Ausbildung zum Industriemechaniker starten. Firmen suchen dringend Auszubildende, die Schulabgänger haben die besten Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Allerdings haben nicht alle Schüler klare Vorstellungen, welchen Beruf sie erlernen sollten. Den Mädchen und Jungen der Moos-Schule geht es nicht anders. Ein Berufsorientierungstag hilft ihnen dabei, sich ein realistisches Bild des jeweiligen Berufs vorzustellen oder sie gar auf die Idee eines spannenden Berufes zu bringen.

210 Schüler ließen sich informieren

Die Jahrgangsstufen 7 bis 9 machten sich am Donnerstag in der Schule und bei zukünftigen Arbeitgebern mit vielen Berufsbildern vertraut. 210 Schüler waren unterwegs und schauten sich im Arbeitsalltag um. "Einmal gehen die Schüler in den Betrieb. Das ist ein buntes Potpourri, also ein breites Spektrum an Berufen, die für unsere Schüler auch infrage kommen würden. Das Angebot der Firmen ist auf reges Interesse unserer Schüler gestoßen. Da scheint für jeden das Passende dabei zu sein. Wir haben von den Betrieben da sehr positive Rückmeldungen bekommen, und von den Schülern übrigens auch", sagte Schulleiter Jens Alex. Die Jugendlichen suchten sich an diesem Tag entweder zwei Kurse an der Schule oder einen Betrieb selbst aus. So erlebten sie bei Firmen hautnah, wie sich ein Arbeitsalltag von Kinder-/Alten-/Sozialpflege, Medientechnologe/Druck, Industriekaufmann, Werkzeugmechaniker, Fachlagerist, Kfz-Mechatroniker, Karosseriebauer, IT-Systemeletroniker/-in, Maurer, Baumaschinenführer, Gärtner/-in, FR Garten-/Landschaftsbau, Glaser/-in, Fleischer, Fleischereifachverkäuferin, Verfahrensmechaniker, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Fotograf anfühlte. Sie durften ausprobieren und praktische Erfahrungen sammeln.

In den Klassenräumen präsentierten sich sieben Betriebe/Berufsschulen mit ihren Ausbildern und Auszubildenden (Asco Sprachschule/Fremdsprachenkorrespondent, BFS Kinderpflege, Mann+Hummel-Sonneberg/Verfahrensmechaniker, Privates Schulzentrum St. Kunigund Vierzehnheiligen/Kinderpflege, Prysmian/Maschinenanlagenführer, Milchwerke Oberfranken/Milchwirtschaft , Aldi). Workshops weckten zudem das Schülerinteresse. Frank Welkenbach, Regionalvertretungsleitung des Aldi-Konzerns, machte den jungen Leuten die kaufmännische Ausbildung im Einzelhandel schmackhaft. Die Schüler hörten zu, stellten Fragen und machten sich auf ihren Arbeitsbögen Notizen.

Bewirtung aus der Schulküche

Jasmina (16), Mika (15), Patrick (16) und Sammy (14), (alle 9. Klasse), haben bereits ihren Ausbildungsvertrag in der Tasche. Sie waren an diesem Vormittag für das "Schüler-Catering" zuständig und kümmerten sich mit leckeren Sachen aus eigener Herstellung um das Wohl der Gäste. In der Schulküche roch es lecker. Unter der Leitung von Fachlehrerin für Ernährung und Gestaltung, Maria Sack, bereiteten sie den Obatzten, ein Dessert und eine Feta-Käse-Spezialität zu und backten Muffins. Den Arbeitsbereich und das Küchenhandwerkzeug sauber halten, gehörte dazu. Jasmina rührte eine Creme, schnitt Baguettescheiben, dekorierte den Brotkorb. Mika spülte zwischendurch, Patrick putzte das Schneidebrett, Sammy legte die Servietten kunstvoll auf das Tablett. "Ja, sieht schön aus, das hat uns unsere Lehrerin so gezeigt", sagte Sammy lachend. Aber Küche sei nix für ihn, sagte der Wildenheider, er fange eine Ausbildung zum Mechatroniker bei FCT in Rauenstein an. Jasmina füllte kunstvoll den Brotkorb. "Das habe ich von meiner Mutter abgeschaut, sie macht das immer so, gefällt mir auch." Sie möchte Kinderpflegerin werden und hat sich bereits in der Pflegeschule angemeldet. Küchenarbeiten sind nicht gerade Mikas Leidenschaft. "Ich möchte Kfz-Mechatroniker werden und habe bereits meinen Ausbildungsvertrag im Sonneberger BMW-Autohaus", gefiel Mika. Patrick geht zur Firma Prysmian.

"Dieser Berufsorientierungstag hat das Ziel, dass man den Schülern die Augen öffnet: Da gibt es einen Betrieb, der würde Auszubildende aufnehmen, da könnte ich den Kontakt knüpfen. So hätte ich den Kontakt und könnte mich da bewerben. All diese Möglichkeiten, was es alles hier in Neustadt und drumherum gibt, werden den Schülern aufgezeigt", sagte der Schulleiter. "Betriebe leiden unter Fachkräftemangel. Somit wird auch ihnen eine Möglichkeit geboten, sich vertieft darzustellen."

Aktive Mitarbeit boten folgende Firmen/Berufsschulen/Institutionen im Betrieb

BFS für Kinderpflege Ketschendorfer Straße: (Kinderpflegerin, Krankenpflege), BFS für Sozialpflege Parkstraße: (Altenpflege, Altenpflegegehilfe, Sozialpflege), ASB: (Altenpfleger), Zöllner-Wiethoff: (Medientechnologe Druck), Federnfabrik Dietz: (Industriekaufmann/Werkzeugmechaniker/Fachlagerist, Telenc: (IT-Systemelektroniker/in, Frank Zapf Kfz-Meisterbetrieb: (Kfz-Mechatroniker, Karosseriebauer), Franz Hoffmann Bau: (Maurer/Baumaschinenführer), Bäderbetriebe Neustadt: (Fachangestellte für Bäderbetriebe), Städtischer Bauhof Neustadt: (Gärtner/in FR Garten- und Landschaftsbau sowie Kfz-Mechatroniker), Bauglaserei Bieberbach: (Glaser/in FR Fensterbau), Dressel+Höfner: (Verfahrensmechaniker für KKT, Werkzeugmechaniker/in), Luther Fleischerei: Fleischer/Fleischereifachverkäufer), Greiner Studios: (Fotograf), Sinit Kunststoffwerke: (Werkzeugmechaniker/Verfahrensmechaniker).