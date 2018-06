Krimi-Gipfel im Coburger Land

Nina Kutscher, Krimi-Autorin aus Neuensorg im Coburger Land, hat es geschafft, den Ex-Kriminalisten und Autoren Josef Wilfling zu einer Lesung nach Coburg zu holen.Josef Wilfling war 42 Jahre lang bei der Schutz- und Kriminalpolizei in München tätig. 1987 wechselte er zur Mordkommission, die er ab 2002 leitete. Josef Wilfling galt als Vernehmungsspezialist und klärte spektakuläre Fälle wie den Sedlmayr- und den Moshammer-Mord auf und überführte den Serienmörder Horst David.Die Lesung findet am Donnerstag, 5. Juli, im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Coburg statt. Beginn: 19 Uhr.Mehr über Nina Kutscher und Josef Wilfing lesen Sie in einem Interview hier Karten gibt es im Vorverkauf (für fünf Euro) in der Buchhandlung Riemann und (für sieben Euro) an der Abendkasse. Der Erlös der Veranstaltung geht an den Weißen Ring.