Kreisräte wollen die Jugendbildungsstätte in Neukirchen nicht aufgeben

Ein Dringlichkeitsantrag, formuliert von Kreisrat Peter Jacobi ( FDP ), lag in der Kreistagssitzung am Donnerstag vor. Jacobi forderte das Gremium auf, einen Appell an die Evangelische Landeskirche und deren Synode zu richten, die Jugendbildungsstätte in Neukirchen nicht aufzugeben. Die Kreisräte beschlossen dies, Landrat Michael Busch SPD ) stellte auch eine finanzielle Beteiligung des Landkreises in den Raum.