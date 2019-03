Kreischen, halb entkleidete Männer, Stimmung in Untersiemau

Gerne wäre das Untersiemauer Prinzenpaar Jenny I. vom Siemauer Hirtenberg und Felix I. von der Hellether Waldbühne, noch ein wenig in Amt und Würden geblieben. "Das Amt hat Spaß gemacht", bestätigten die beiden. Ihre letzte Amtshandlung war beim Rosenmontagsball der Feuerwehr in Schulturnhalle, wo sie zusammen mit dem Elferrat einzogen und dann die vielen Narren aufriefen, die restlichen Faschingstage noch kräftig zu feiern. Dieser Rat wurde befolgt und es herrschte in der Halle eine ausgelassene Stimmung. Dazu trug die Band "Dochrinna" aus dem Raum Bamberg bei. Die fünf Männer hatten in Untersiemau eine Premiere. Nach Mitternacht erreichte die Stimmung den Höhepunkt mit dem Auftritt des Männerballetts der Wehr "Die Feuerfunken". Am Anfang ihres Tanzes hatten die neun Wehrmänner noch ihre Feuerwehrjacken an. Aber dann entledigten sie sich ihrer Kleidungsstücke - nicht ganz. Von den Damen war lautes Kreischen zu hören, von den Männern gab es Pfiffe. Um eine Zugabe kamen die Tänzer nicht herum. Die Tänzer wurden von Angeline und Mandy Kräußlich trainiert.