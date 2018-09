Neustadt bei Coburg vor 4 Stunden

Wahlplakate

Kreis Coburg: Wahlplakat vor Schule sorgt für Ärger

In Neustadt bei Coburg ärgert sich eine Tageblatt-Leserin über ein Wahlplakat vor der Grundschule an der Heubischer Straße. Nur wenige Meter von der Schule entfernt, wirbt die AfD mit 'Islamfreie Schulen!' für die Landtagswahl am 14. Oktober.