Kreis Coburg: Unbekannte besprüht 64-jährige Hundebesitzerin mit Pfefferspray - Zeugen gesucht

64-Jährige erleidet durch Spray Schmerzen im Gesicht



Am Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr sind sich zwei Hundebesitzerinnen beim sogenannten ”Hundshügel” in Oeslau im Landkreis Coburg begegnet. Etwa im Bereich des Einganges der dortigen Schrebergartenanlage ließ eine 64-Jährige ihren Hund ohne Leine laufen und dabei lief ihr Hund zu dem Hund der anderen Frau, so die Polizei.Diese Frau zog dann ein Pfeffer- bzw. Tierabwehrspray und besprühte den Hund der 64-Jährigen. Als diese ihren Hund zurückziehen wollte, wurde auch sie von der unbekannten Frau mit dem Spray bedacht. Laut Aussage der Polizei konnte die Geschädigte anschließend mit ihrem Hund in Richtung Friedhof flüchten.Von der unbekannten Hundeführerin, die mit dem Spray hantiert hat, ist nur bekannt, dass sie ca. 45 Jahre alt ist. Außerdem wurde sie als schlank beschrieben und ihr Haar hatte farbige Strähnen. Da die 64-Jährige durch das Spray Schmerzen im Gesicht erlitt, ermittelt die Polizei Neustadt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise, damit die Identität der Frau mit dem Tierabwehrspray bald festgestellt ermittelt werden kann.