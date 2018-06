Konzert für Glasharfe in Elsa

Auf dem Verrophon und der Glasharmonika interpretiert Martin Hilmer Originalwerke und Bearbeitungen von unter anderem Mozart, Mendelssohn, Johann Sebastian Bach und Schnaubelt, zum Teil zusammen mit der Orgel Das Verrophon besteht aus senkrecht angeordneten Glasröhren, die wie ein Gläserspiel an der Oberkante mit feuchten Fingern angespielt werden. Die zart klingende historische Glasharmonika wurde 1761 von Benjamin Franklin erfunden. Die Anordnung der Glasschalen auf einer horizontal rotierenden Achse macht mehrstimmiges Spiel möglich.Martin Hilmer ist gelernter Pianist und konzertiert seit 1996 als Glasmusiker. Als Instrumentenbauer ist er auch beteiligt an der Entstehung und Weiterentwicklung seiner Instrumente. Neben Soloauftritten legt er heute den Schwerpunkt auf das Zusammenspiel mit anderen Instrumenten.So spielt er Konzerte mit Harfe, Orgel, Klavier, Orchester, Bajan oder Gesang.Für den Auftritt in Elsa bringt er den Organisten und Komponisten Andreas Götz aus München mit. Zahlreiche Konzerte im In - und Ausland sind fester Bestandteil der künstlerischen Tätigkeit des hauptamtlichen Kirchenmusikers. Tickets zu zwölf Euro gibt es im Vorverkauf im Schuhhaus Appis in Bad Rodach und in der Buchhandlung Riemann in Coburg. An der Abendkasse kosten die Karten 14 Euro, Jugendliche haben freien Eintritt.