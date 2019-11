"Kondome und Ersatz-Schlüpfer": Michael Stoschek entrüstet über Hotelkette in Coburg

Dieser Satz von Michael Stoschek durfte als echte Breitseite vor allem gegen die "Goldene Traube" verstanden werden: "In Coburg fehlt ein seriös geführtes Vier-Sterne-Hotel", sagte der Unternehmer (Brose) am Montagabend beim gemeinsamen Regionentalk von Sparkasse Coburg - Lichtenfels, Coburger Tageblatt, Radio Eins und iTVCoburg. Zum Hintergrund: Die traditionsreiche "Goldene Traube", die Anfang 2019 von der Hotelkette Dormero übernommen wurde, ist eines von zwei offiziellen Vier-Sterne-Hotels in Coburg.

"Ich finde es nicht fair, uns die Seriösität abzusprechen", entgegnete Dormero-Inhaber Marcus Wöhrl.

Doch Michael Stoschek legte nach und versuchte seinen Vorwurf zu begründen. Zunächst zeigte er sich "erstaunt" darüber, dass Dormero alle seine Mitarbeiter in roten Schuhen herumlaufen lasse. Was ihn aber wirklich störe, seien die Aufkleber, die innen an jeder Zimmertür angebracht sind. Diese würden den Hotelgast daran erinnern, beim Verlassen des Zimmers "Ersatzschlüpfer und Kondome" nicht zu vergessen. "Das ist doch unmöglich", echauffierte sich Stoschek. Außerdem würden in Dormero-Hotels Kondome in den Aufzügen hängen. "Das ist schlüpfrig", sagte Stoschek und meinte: "Kondome passen vielleicht zu einer Jugendherberge."

"Ersatz-Schlüpfer" und "Kondom": Bitte nicht vergessen

Davon abgesehen, dass in der "Goldenen Traube" keine Kondome im Aufzug hängen: Marcus Wöhrl verteidigte die ominösen Aufkleber, auf denen sich allerdings noch sehr viel mehr Hinweise befinden. So wird unter dem Titel "Alles dabei?" gleich an mehrere Gegenstände erinnert, die man beim Verlassen des Hotelzimmers bitte nicht vergessen möge: außer Lippenstift, Brille, Handy, Geld und Schlüssel werden auch "Ersatz-Schlüpfer", "Pille" und "Kondom" aufgeführt.