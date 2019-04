Knallen die Sektkorken für Renk wieder in Schammelsdorf?

Schammelsdorf im Mai 2017: Bastian Renk, damals Spielertrainer des TSV Sonnefeld, feiert nach einem Auswärtssieg die Bezirksliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga. Heute Abend will Renk diesen Triumph an gleicher Stelle mit dem VfL Frohnlach wiederholen. Auch dieses Mal sind wieder zahlreiche Spieler, wie Torwart Patrick Jauch (rechts mit Sektflasche) wieder mit von der Partie. Foto: CT-Archiv