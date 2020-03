Klinikum Coburg: Werdende Väter dürfen nicht mehr mit in den Kreißsaal

Ab sofort können im Regiomed-Klinikum Coburg werdende Väter ihre Partnerinnen nicht mehr in den Kreißsaal begleiten. Das hat das Klinikum beschlossen.

"Diese Entscheidung haben wir nicht leichtfertig getroffen", erklärt der Leiter des Regiomed-Hygieneinstituts, Prof. Klaus-Dieter Zastrow. "Für die werdenden Eltern ist das sehr schade, denn die Geburt ist ein ganz besonderer Moment, den man gemeinsam erleben möchte." Das Infektionsrisiko sei aber in so einer besonders engen Situation für Mutter und Kind hoch, dass man nicht anders handeln könne. "In der aktuellen Situation, in der sich das Corona-Virus immer mehr ausbreitet, ist es unsere Pflicht, alle möglichen Schutz-Maßnahmen zu ergreifen."

Regiomed geht in diesem Punkt aktuell sogar über die Allgemeinverfügung des Freistaats Bayern hinaus, die bei Geburten noch Ausnahmeregelungen vorsieht.

"Ich bin persönlich davon überzeugt, dass diese Maßnahmen erforderlich sind, damit wir auch während der Pandemie voll und ganz für die werdenden Mütter in der Region da sein können", sagt Zastrow. "Wenn unser Kreißsaalpersonal plötzlich coronainfiziert wäre, dann müssten wir den Kreißsaal schließen. Das darf nicht passieren!"

Bereits vor einiger Zeit wurde in den Regiomed-Kliniken ein genereller Besucherstopp ausgesprochen. Inzwischen haben auch die Gesundheitsministerien ähnliche Empfehlungen ausgesprochen bzw. Regelungen getroffen. Regiomed geht in einigen Punkten darüber hinaus, "um Patientinnen und Patienten und die Beschäftigten so gut wie möglich vor dem Corona-Virus zu schützen", wie es in der Pressemitteilung heißt. In allen Häusern wurde ein Concierge-Service eingerichtet, der im Eingangsbereich Taschen mit persönlichem Bedarf, wie z.B. frischer Wäsche, in Empfang nimmt und auf die Zimmer bringt. Nach Absprache waren bisher einige wenige Ausnahmen erlaubt: zur Begleitung von Kindern, bei schwerst-kranken Patienten auf Intensiv- und Palliativstationen und bei Geburten.

"Bisher hatten wir die werdenden Vätern im Hochrisikobereich Kreißsaal zugelassen, das ist jetzt nicht mehr möglich. Jedoch dürfen die Väter im Familienzimmer die ersten Stunden mit Mutter und Kind gemeinsam erleben - unter der Voraussetzung, dass die Väter in dieser Zeit die Klinik nicht verlassen", erläutert Prof. Stefan Piltz, der als Ärztlicher Direktor am Klinikum Coburg Mitglied im Verbund weiten Corona-Spezial-Team ist.

Alle Frauen, die sich bei Regiomed zur Geburt angemeldet haben, werden persönlich in einem Schreiben informiert.

Um diese Einschränkung etwas abzufedern, arbeitet Regiomed nach eigenen Angaben "mit Hochdruck" daran, den werdenden Eltern zu ermöglichen, während der Geburt über moderne Videotechnik miteinander zu kommunizieren.

Die anderen Ausnahmeregelungen vom Besucherstopp bei sehr jungen Kindern mit einem Elternteil als dauerhafter Begleitperson und kritisch kranken Patienten sowie Patienten auf Intensivstation bleibt bestehen.