Klingende Kooperation in Meeder

Die Blasmusik macht es möglich. Ende April wird die Schulturnhalle von Meeder für einen Abend zum Konzertsaal. Beim Doppelkonzert am Samstag, 28. April, erwartet die Blaskapelle Meeder den befreundeten Musikverein Rödental. Das Programm verspricht ein weites Spektrum von der Polka bis zur Filmmusik, vom Walzer bis zur symphonischen Blasmusik.

Der erste Teil des Abends (Beginn: 19.30 Uhr) wird von den Gästen gestaltet. Der Musikverein Rödental bereitet dazuunter der abwechselnden Leitung von Lena Wegener und Gabriel Möbus auch zwei anspruchsvolle Stücke von Julius Fucik vor - den "Einzug der Gladiatoren" und den Walzer "Liebesflammen". Außerdem im Noten-Gepäck: zwei Blasmusik-Kompositionen mit symphonisch anmutendem Anspruch und programmatischer Ausrichtung.

In seiner Tondichtung "Virginia" beschäftigt sich Jacob de Haan mit der Geschichte des US-Bundesstaates Virginia und jenen drei Zeitabschnitten, die für Virginia von besonderer Bedeutung waren: Kolonisation, Sklaverei, amerikanischer Bürgerkrieg. Die bewegenden Ereignisse wurden in mal lebhafte, dann wieder langsame, in mal kämpferische, mal friedvolle und mal melancholische und schließlich optimistisch stimmende Musik umgesetzt.

Bei seiner Komposition "Mont-Blanc" ließ sich Jacob de Haan vom "Dach Europas" mit seinen Gletschern inspirieren. "Die Zuhörer erleben Bergsteiger auf den Weg zum Gipfel mit Sonnenaufgang und mancherlei Gefahren", verspricht Christian Jäger, Posaunist und stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins: "Ein Schneesturm und Steinlawinen verwehren ihnen den Aufstieg. Dann schwenkt das Wetter jedoch wieder um und nach großer Anstrengung erreichen sie ihr Ziel."



Sonderprobe in der Domäne

Für den Auftritt beim Doppelkonzert in Meeder plant der Musikverein noch eine Extra-Probe in der Domäne Rödental, zu der auch jene Instrumentalisten erwartet werden, die beruflich nicht mehr in der Region tätig sind, weiterhin aber bei Auftritten mitwirken.



"Kaiserin Sissi"

Die Blaskapelle Meeder unter Leitung ihres langjährigen Dirigenten Markus Hollstein studiert ebenfalls ein anspruchsvolles Programm ein. So hat Hollstein, der einige Jahre lang zugleich auch Dirigent des Musikvereins Rödental war, auch zwei Stücke von Jacob de Haan ausgewählt - "Utopia" und "Ross Roy". Timo Dellwegs Marsch "Kaiserin Sissi" findet sich ebenso auf der Vortragsfolge wie symphonische Filmmusik in Arrangements für Blaskapellen, die unter Markus Hollsteins Leitung fest verankert ist im Repertoire der Blaskapelle Meeder.

So erklingt Richard Shermans "The Third Man" und von Hans Zimmer "At World's End". jb











Rund um das Doppelkonzert in Meeder



Auftritt Doppelkonzert mit der Blaskapelle Meeder und dem Musikverein Stadt Rödental - Samstag, 28. April, 19.30 Uhr, Turnhalle Meeder



Tickets: Der Vorverkauf hat begonnen. Eintrittskarten gibt es bei der Vorsitzenden der Blaskapelle Meeder, Lisa Budewitz (Tel. 09566/8071117)