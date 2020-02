Kleiner Ort großer Umzug - Weischau ist im Fasching einzigartig

Selbst wenn sich der Wettergott nicht von seiner sonnigen Seite zeigte - für echte Fa-schingsfans aus Sonnefeld, seinen Ortsteilen und der Nachbarschaft konnte das kein Grund sein, die mehrfachen Runden des inzwischen 14. Weischicher Faschingsumzug nicht zu verfolgen. Ist es der unter närrischen Vorzeichen präsentierte Ideenreichtum, der den Zuspruch begründet ?

Immer wieder wurden die vom Ortsteilsprecher Jörg Faber als Ideengeber und Weinkönigin Verena angeführten Wagen und Fußgruppen mit den Schlachtruf "Weischau Hellau" angefeuert. Sie hatten aktuelles Geschehen in der großen weiten Welt ebenso aufs Korn genommen, wie lokalpolitische Ereignisse und Wunschvorstellungen.

Bürgermeister Michael Keilich war mit Federschmuck als Indianerhäuptling kaum wieder zu erkennen. Selbst Landrat Sebastian Straubel und sein Stellvertreter Rainer Mattern mischten (auf ein Faschingsoutfit hatten beide verzichtet) auf den Festwagen kräftig mit.

Der "von oben" verordneten Kassenbonflut begegnete der CSU Ortsverband aufwendig mit einem extra Müllsammler neben Glas- und Metallcontainern. Dem Chaos der großen Parteien wollten sich die Unabhängigen Bürger nicht anschließen und verkündeten "der beste Trupp ist die GUB". Zur Premiere will die Junge Union die Kommunalwahl im März werden lassen.

Die Bewerber um einen Sitz im Rathaus freuten sich über ihren Beitrag zum CO-2-freien Gemeindeteil. Allerdings vergeblich suchte man eine SPD-Beteiligung... Der ADAC Ortsclub ("A.EM.CE") war als Referenz für seine erfolgreichen Geländefahrer über Wald und Wiesen gekommen.

"Dabei sein ist wichtiger als Siegen" verkündete die mit Kind, Hund und Kegel angetretene TSV-Läufergruppe im schwarz-blauen Outfit. Aktive forderten "lauf mit - werd fit im Schritt". Landjugend unterwegs - kann man nicht beschreiben war auf seinem musikalisch bebenden Festwagen kaum zu überhören.

"54 Jahre Sonnefelder Unterdrückung sind vorbei mit König Schorsch wieder frei" outete sich die ausrichtende Dorfgemeinschaft. Die ihren gekrönten Regenten (mit Klobürste als Zepter) samt Garde und junger Küchenmannschaft schon in künftige Aufgaben eingeführt hat.

Das Endziel Weischau als Weltstadt und Weltkulturerbe im närrischen Plan. Einschließlich der vom Spitzendesigner gesteilten Flagge mit Schwein - Rind - Bierkrug und Bratwurst im Mittelpunkt. Vorsorglich wurde in Anlehnung an das endlose Brexitdrame sogar ein WEXIT verkündet. Im Sonnefelder Ortsteil erwartete Urlauber als Feriengäste können auf einer hostessgeführten Rundfahrt (hopp on - hopp off) ab sofort Ober- und Unterweischau kennen und schätzen lernen. Vermutlich werden sie dann einen Besichtigungsstopp auf Fabers Hühnerhof einlegen, der am Faschingssonntag vom Küken über Legehennen bis zum Gockel samt Chef Ausgang hatte... oe