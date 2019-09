Kleine Gitarristin aus Rödental schafft es auf die große Fernsehbühne

"Meine Schwester spielt auch Gitarre", erzählt Alina stolz. Und was die große Schwester macht, das muss natürlich selbst ausprobiert werden. Seit einem Jahr besucht die sechsjährige Alina Zeder aus Rödental den Gitarrenunterricht bei Kristina Jakobs in der Musikschule Sonneberg - und das ziemlich erfolgreich. Am vergangenen Sonntag stand die kleine Musikerin bei "Immer wieder sonntags..." auf der Bühne und begeisterte in der SWR-Sendung von Stefan Mross ein Millionenpublikum.

"Wir hätten nicht damit gerechnet, dass Alina genommen wird", sagt ihre Mutter ehrlich. Die Idee kam von Kristina Jakobs, die sich auch um die Bewerbung kümmerte. "Wir hatten damit eigentlich gar nichts zu tun", sagt die Mutter, "wir haben Alina auch nicht viel davon erzählt. Wir wollten nicht, dass sie enttäuscht ist, falls es nicht klappt".

Lesen Sie auch: Von spiritueller Anziehungskraft in Rödental

Geklappt hat es dann doch. Die Zusage kam ganz kurzfristig im Familienurlaub. Mit dem Lied "Wenn der Sommer kommt" von Rolf Zuckowski stand Alina schließlich am "roten Mikrofon". Ein bisschen aufgeregt war die kleine Gitarristin schon, sagt sie. Angesehen hat man es ihr nicht. Aber es war ja auch schon ihr zweiter Fernsehauftritt. Gemeinsam mit den Schülern der Musikschule stand sie tanzend und singend auf der Bühne des Bayerischen Fernsehens. Anlass war der Tag der Franken, für den Kristina Jakobs das Lied "Gemeinsam. Fränkisch. Stark" geschrieben hatte.

Im Großen und Ganzen war Alina zufrieden mit ihrem Auftritt am Sonntag - aber manchmal auch nicht, sagt sie. "Als ich zu Frau Jakobs geguckt habe, hat sie nicht gelächelt", erzählt sie etwas enttäuscht. Die Mutter lacht. "Frau Jakobs ist erst während des Auftritts bewusst geworden, was alles schief gehen könnte!" Eine große Sorge war das unrhythmische Klatschen des Publikums. "Das haben wir natürlich nie geprobt", erklärt die Mutter, "und man weiß ja nicht, wie ein kleines Kind darauf reagiert". Alina hat das Klatschen aber nicht gestört, sagt sie selbstbewusst. Ein kleiner Profi eben.

Zum neuen Star wollen die Eltern das Mädchen allerdings "definitiv nicht" machen. "Wir wären nie zu einem Casting gegangen oder so etwas". Sie soll einfach Kind sein dürfen und auch Zeit für andere Hobbys haben, betont ihre Mutter. Alina schwimmt in ihrer Freizeit nämlich auch im Schwimmverein und besucht den Kindersingkreis. "Aber es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung", sagt die Mutter und Alina nickt lächelnd.

Weitere Informationen zur Sendung gibt es hier: Ist da eine Sechsjährige aus Rödental auf dem Weg zum Star?