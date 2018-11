Klazz Brothers gastieren mit Weihnachts-Jazz in Coburg

Im HUK-Foyer auf der Bertelsdorfer Höhe präsentieren die Klazz Brothers und Cuba Percussion am Montag, 3. Dezember, die zweite Auflage ihres Programms "Christmas meets Cuba". Beginn ist um 20 Uhr.

Der Abend verspricht Latin Grooves in der Weihnachtsstube und Weihnachtsstimmung auf der Zuckerinsel. "Internationale Weihnachtstraditionen vereinen sich mit der temperamentvollen Musik Kubas zu unverschämt stimmiger Harmonie", verspricht der "Verein".

Die Klazz Brothers und Cuba Percussin fördern in diesem Programm verborgene musikalische Perlen zu Tage und verwandeln Klassiker der Weihnachtsliteratur mit ihrem rhythmischen Elan und ihrer Begeisterung für stilistische Grenzüberschreitungen. Das Publikum in der Region hat die Klazz Brothers gemeinsam mit Cuba Percussion schon bei einer Reihe von Konzerten und in Kombination beispielsweise mit dem Coburger Chor Unerhört erlebt.

Für ihre Alben "Classic meets Cuba", "Jazz meets Cuba" und "Mozart meets Cuba" wurden die Interpreten mit einer Vielzahl von Preisen bedacht.

Konzert-Tipp

Montag, 3. Dezember Klazz Brothers & Cuba Percussion "Christmas meets Cuba Vol. II", 20 Uhr, HUK-Foyer Bertelsdorfer Höhe. Vorverkauf Tickets zu 20 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Rieman am Markt sowie an der Abendkasse. Eintritt frei für Mitglied des "Verein". Bei freier Platzkapazität erhalten Schüler und Studenten Mitglieder der Coburger Tafel sowie Inhaber des Coburg-Passes freien Eintritt.