Klassik-Open-Air in Neustadt lockt zahlreiche Zuhörer an

Das Konzert mit dem Orchester der Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt und dem Projekt-Chor "Ziemlich beste Stimmen" (Leitung: Carolin Heckel) bildete den Abschluss des Fest-Programms zum "Tag der Franken".

Unter der Leitung von Hans Stähli erklang ein abwechslungsreiches mit Werken von Johannes Brahms bis Paul Lincke, von Jacques Offenbach bis Cole Porter.

Rund um das Open-Air-Konzert im Freibad Neustadt

Gesellschaft Die Gesellschaft der Musikfreunde Neustadt wurde 1925 gegründet. Nach dem schwierigen Wiederbeginn nach Kriegsende begann 1952 die Ära von Rudolf Potyra als Chefdirigent des Orchesters. Bis in die 50er Jahre waren die Musikfreunde ein Orchester aus Neustadtern und für Neustadter. Nach dem Fall der innerdeutschen Grenze 1989 fanden auch Musikliebhaber aus Sonneberg den Weg in das Orchester. Nachfolger Potyras als Leiter wurde Rolf Otto. Seit April 2013 ist Hans Stähli, langjähriger ehemaliger Erster Kapellmeister des Landestheaters, Dirigent des Orchesters. Projektchor Der Projektchor wurde als Aushängeschild des Sängerkreises Coburg-Kronach-Lichtenfels anlässlich des Kulturaustausches der Städte Coburg und Salzburg 2013/14 gegründet. Er vereint geübte Stimmen aus dem Sängerkreis. Das Projekt war so erfolgreich, dass sich der Chor unter Leitung von Carolin Heckel für ausgewählte Konzerte auch weiterhin zusammenfindet. Einausführlicher Bericht mit zahlreichen Fotos folgt. Einen ausführlichen Bericht mit zahlreichen Fotos zum Open-Air--Konzert 2018 in Neustadt finden Sie hier