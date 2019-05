Klänge der Zukunft live in Coburg erleben

Im Strömungslabor der Hochschule gestalteten sechs Musikerinnen und Musiker ein Konzert mit Werken von Johannes Brahms, Arnold Schönberg und Klaus Ospald, der derzeit als "Composer in REsidence" in einer Reihe von Workshops Einblick in sein Schaffen bietet

"Sounds der Zukunft" in der Hochschule Coburg

Donnerstag, 23. Mai Öffentliche Generalprobe für das Konzert "Im Innenraum der Musik", 10 bis 13 Uhr, Campus Friedrich Streib, Raum 3-009 (Labor für Strömungstechnik und hydraulische Maschinen); Konzert "Im Innenraum der Musik", 18 Uhr, Campus Friedrich Streib (Raum 3-009, Labor für Strömungstechnik und Hydraulische Maschinen) . Einen ausführlichen Bericht mit vielen Fotos vom Kammerkonzert im Strömungslabor der Hochschule Coburg finden Sie hier