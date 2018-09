Kirchengemeinde Sonnefeld dankt ihren Helfern

"Wir haben gemeinsam viele Sonnentage erlebt", unterstrich Pfarrer Dirk Acksteiner im Rahmen des Kirchweih-Sonntagsgottesdienstes in der Klosterkirche. Egal, ob Vorbereitung und Durchführung von Gottesdiensten, Organisation der Arbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen, Gestaltung von Nachmittagsveranstaltungen für ältere Gemeindeglieder, Einbindung von Kindern aller Altersgruppen, Durchführung von Ausflügen und Sammlungen bis hin zum Wirken im Kirchenvorstand und als Lektoren. Selbst die Mitwirkung im Kirchen- und im Lithurgischen Chor ist selbstverständlich: Der Seelsorger kann sich bei der Gestaltung des Gemeindelebens in Sonnefeld und Trübenbach auf seine Helfer verlassen. Anerkennung für das vielfältige ehren- oder hauptamtliche Engagement in der evangelischen Kirchengemeinde verband er in der Klosterkirche mit Worten des Danks. Vom Beifall der Gottesdienstbesucher begleitet nahmen Helferinnen und Helfer als äußeres Zeichen der Anerkennung im Chorraum des Gotteshauses Blumengebinde in Empfang.

Ausgezeichnet wurden:

Team Spätschicht Frauen: Irmgard Schmidt (Leitung), Gisela Bauer, Gitta Ernst Anita Fischer, Hannelore Förster, Martina Hofmann, Inge Knoch, Annegret Knorr, Hilda Übe, Inge Übelhack;

aktiv im Kirchenchor: Dorothea Buser, Doris Beitzinger, Inge Übelhack (jeweils 25 Jahre);

Sammlerinnen im Gemeindebereich: Heike Pietsch, Rosemarie Ganß (beide 10 Jahre); Anneliese Großmann) 30 Jahre;

Seniorenarbeit: Irmgard Schmidt bringt sich seit einem Jahrzehnt ein. Auf 45 Jahre an Aktivitäten kann Christa Röder zurückblicken.

Nicht nur im Sonnefelder Gemeinde- und Vereinsleben ist das Wirken des Dritten Bürgermeisters Friedrich Übelhack unverzichtbar. Zusätzlich bringt er in der Kirchengemeinde sein Wissen als Kirchenvorsteher und liturgischer Lektor ein.